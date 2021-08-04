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若明年高端疫苗三期保護力無效怎辦？ 網友推演補救法

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為全台最大的花博爭艷館疫苗接種站。記者蘇健忠／攝影
圖為全台最大的花博爭艷館疫苗接種站。記者蘇健忠／攝影

中央已對高端疫苗審核通過EUA，最快預計8月底開打，但因尚未三期解盲，疾管署網站昨（3）日刊登疫苗簡介沒標示「安全性及保護力效果」，等同未知數。不少PTT網友推測，目前30歲左右年輕人極有可能只剩高端疫苗可施打，擔憂詢問「如果明年高端才說疫苗保護力無效，那該怎麼辦？」，大家紛紛未雨綢繆推演補救方法。

PTT網友發文詢問，假如明年高端疫苗三期做完，報告結果無效，對於採購花費，以及已施打的廣大群眾，該怎麼「算帳」？

有一派人推測會增加施打劑量或開放混打「人家都說打兩劑沒用，你可以再多打個三劑」、「高端變成混打第二劑」、「第三劑補一針BNT」，還有人從政治角度預判，「等2024年政黨輪替」、「中央會說有『緊急性』所以賭輸沒辦法」。

但有人覺得「時空背景不同，病毒會進化，疫苗也是」、「明年其他家面臨變種病毒也一樣無效啦」、「年輕人重症率、死亡率低，打食鹽水也沒差」，也有網友為高端疫苗平反「不太可能無效，但就是到底多少的問題」、「我覺得採購疫苗的錢沒問題，台灣本身也是需要研發自己的疫苗，問題在其他方面，就是太急著讓民眾施打」。

中華民意研究協會今公布最新民調，訪問有效樣本1088位，其中高達50.6%的人不會考慮施打國產疫苗，而願意接種的民眾僅占15.6%。另外，關於國產疫苗對抗變種病毒的效果有無信心，「很沒有信心」最高達32.8%，其次為「還算有信心」21.1%。

截至昨日中午12時COVID-19疫苗預約系統平台，全國意願登記完成總人數為1223萬9385人，僅勾選莫德納疫苗415萬189人，占比33.91%；獨鍾AZ疫苗83萬9428人，占比6.86%；只選高端疫苗者17萬3120人，僅占比1.41%。

高端疫苗 PTT 解盲

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高端登疾管署官網 無保護力資料

逾99萬人願打高端疫苗 僅17.3萬人獨鍾國產疫苗

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