路邊自賣二手車貼著「車況佳」 網友看了傻眼：車都笑了！

汽車方便性高，不少民眾除了選購新車外，也會考量到新車折舊太傷荷包，選擇買3-5年的中古車，因此二手車仍不乏市場。不過，有網友在爆廢公社公開版PO出一張停放在路邊並貼有「自售，車況佳」的車照，一看令大家驚呆，幽默表示「車都笑了」。

一名網友在臉書PO文，傻眼地表示「不是啊…老闆 你這……我」，文章所附的照片中，一台由車主自稱「車況佳」的休旅車，後保險桿已被撞到「開口笑」，眾網友看到後大吃一驚，笑稱「這台真的是好車 但….這尾巴..」、「人家說車況佳又沒說外觀佳」、「這要改成『自售，撞況佳』」、「是本來更慘嗎？？」、「應該在前面多寫兩個字......之前」。

不過，也有人懷疑，是不是曾經車況佳，只是停在路邊賣的時候，被撞壞了呢？有網友表示「搞不好一開始真的車況還不錯，只是停放路邊被別的三寶撞了？」、「會不會本來車況佳，結果停路邊被撞了？」還有人開玩笑說「放太久，被行為藝術一下」，並指出「這是在賣資源回收的啦」、「拿來佔車位不錯用」。