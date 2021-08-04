快訊

伊朗就是海賊王？美軍出動監控疑遭綁架的「瀝青公主號」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

路邊自賣二手車貼著「車況佳」 網友看了傻眼：車都笑了！

聯合新聞網 / 綜合報導
網友PO出一張販售二手車的照片，後保險桿被撞爛，大家在底下幽默表示「車都笑了」。圖擷自爆廢公社公開版
網友PO出一張販售二手車的照片，後保險桿被撞爛，大家在底下幽默表示「車都笑了」。圖擷自爆廢公社公開版

汽車方便性高，不少民眾除了選購新車外，也會考量到新車折舊太傷荷包，選擇買3-5年的中古車，因此二手車仍不乏市場。不過，有網友在爆廢公社公開版PO出一張停放在路邊並貼有「自售，車況佳」的車照，一看令大家驚呆，幽默表示「車都笑了」。

一名網友在臉書PO文，傻眼地表示「不是啊…老闆 你這……我」，文章所附的照片中，一台由車主自稱「車況佳」的休旅車，後保險桿已被撞到「開口笑」，眾網友看到後大吃一驚，笑稱「這台真的是好車 但….這尾巴..」、「人家說車況佳又沒說外觀佳」、「這要改成『自售，撞況佳』」、「是本來更慘嗎？？」、「應該在前面多寫兩個字......之前」。

不過，也有人懷疑，是不是曾經車況佳，只是停在路邊賣的時候，被撞壞了呢？有網友表示「搞不好一開始真的車況還不錯，只是停放路邊被別的三寶撞了？」、「會不會本來車況佳，結果停路邊被撞了？」還有人開玩笑說「放太久，被行為藝術一下」，並指出「這是在賣資源回收的啦」、「拿來佔車位不錯用」。

爆廢公社 中古車

延伸閱讀

阿伯施打AZ問「能看瓶子嗎？」醫嘆：假消息到底多誇張

四架幻象伴飛羽球團返台 他賽前賽後一對照「這樣的政府實在太勢利眼了」

獎金榜／中華隊好棒！27位選手拿走1.6億國光獎金

羽球成為台灣縮影！致敬作品引熱烈迴響 設計師公布創作靈感

相關新聞

路邊自賣二手車貼著「車況佳」 網友看了傻眼：車都笑了！

汽車方便性高，不少民眾除了選購新車外，也會考量到新車折舊太傷荷包，選擇買3-5年的中古車，因此二手車仍不乏市場。不過，有網友在爆廢公社公開版PO出一張停放在路邊並貼有「自售，車況佳」的車照，一看令大家驚呆，幽默表示「車都笑了」。

哪個職業在疫情期間都穩賺？網曝「這行業」：每人至少會去一次

雙北餐廳於3日開方有條件內用，餐飲業者須按照規定落實相關防疫政策，但開放首日部分店家仍僅提供外帶，北市衛生局則表示，為確保開放內用後不造成防疫破口，均有加強稽查。一名網友好奇，有哪些職業不管有無疫情，都能有不錯的收入，引起不少網友討論。

好市多迎客開放內用 網見工作人員1動作樂讚：真的不惜成本

近日全台防疫降級由三級警戒降為二級，雙北也於3日宣布餐廳內用解禁，而大賣場也跟進這項措施。有民眾昨日到美式賣場好市多發現，消失好久的紅白內用餐桌椅又再度出現了，而且也陸續有民眾真的坐在上頭用餐。

網友問「30歲還在打工的人多嗎？」掀熱議 時薪制優點竟讓他待5年

部分民眾雖然會因為工作不順遂煩惱，但多數會選擇有穩定保障的正職工作，打工被視為不固定、暫時性的職缺。不過有網友在Dcard上好奇問大家「30歲還在打工的人多嗎？」他提出種種打工的優點，像是工作輕鬆、自由排班，每個月又可以存到錢。對此，有人質疑「為何30歲還能打工？」，也有人說自己曾遇過很多打工族年紀是30幾歲。

男怒罵1922簡訊偷收費 網友糾錯狂酸他多了6號碼

行政院2個月前推出的「1922簡訊實聯制」系統，整合五大電信商，可在掃描QRCode後自動代入場所代碼，並「免費」傳送簡訊至1922。但有一名網友表示，他的帳單多收了61元簡訊費用，懷疑1922偷偷開始收費，Po出截圖後讓其他網友發現，他的傳送簡訊對象非1922，而是某家銀行，當然會收費。

客點三份小火鍋備註配料大風吹 超複雜點餐單讓網友也崩潰

在家防疫期間，外送點餐超熱門，不少人喜歡用外送平台的備註欄加註成客製化餐點。這些備註通常店家都會配合處理，不過今（2）日在爆料公社有一名網友分享「超複雜點餐單」，主要有三種火鍋配料互相交換，簡直在出考題，令不少網友表示「不要欺負店員啦！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。