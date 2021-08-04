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哪個職業在疫情期間都穩賺？網曝「這行業」：每人至少會去一次

聯合新聞網 / 綜合報導
雙北開放餐飲內用，百貨美食街、餐廳皆減少座位採梅花座、裝設隔板、進行用餐人潮管制等措施。一名網友好奇，有哪些職業不管有無疫情，都能有不錯的收入，引起不少網友討論。記者陳秋雲／攝影
雙北開放餐飲內用，百貨美食街、餐廳皆減少座位採梅花座、裝設隔板、進行用餐人潮管制等措施。一名網友好奇，有哪些職業不管有無疫情，都能有不錯的收入，引起不少網友討論。記者陳秋雲／攝影

雙北餐廳於3日開方有條件內用，餐飲業者須按照規定落實相關防疫政策，但開放首日部分店家仍僅提供外帶，北市衛生局則表示，為確保開放內用後不造成防疫破口，均有加強稽查。一名網友好奇，有哪些職業不管有無疫情，都能有不錯的收入，引起不少網友討論。

一名網友在PTT「八卦版」發文，他表示，這波本土疫情爆發令許多人措手不及，各行各業幾乎無一倖免，於是想問問網友們，「有沒有哪個夢幻職業是疫情前後都能賺不錯收入的呢？除了補助領到出汁的小黃還有嗎？」，吸引不少網友熱烈討論。

多數網友認為電商、飲料店及外送平台沒有影響，「網路電商」、「電商、手搖飲料店」、「鹽酥雞，每天都一堆人」、「飲料店」、「手搖杯，根本沒差」、「手搖飲料是這波疫情我覺得最沒差的」、「房東」、「公務員、房東」、「主管是包租公，7萬+收租10多萬」、「外送平台」、「外送平台成最大贏家」、「說真的，物流」、「銀行，錢照領年終穩穩5個月以上」、「上市櫃財報打開，營收沒影響的一堆ex：科技、金融、鋼鐵」、「做外帶餐盒的，疫情前生意穩定，疫情後暴單」、「直播主」。

有些網友認為科技業完全不受影響，「科技業不是賺爛了」、「科技業這波都加薪超多吧，再拿去買股票，真的超爽」、「工程師，一台電腦到處可以上班」、「科技業啊，尤其這兩年有買股+炒房的工程師賺到幾千萬了吧」。

有網友則認為軍公教最穩定，「店倒掉房東就沒錢收啦，生意不好有些也降房租幾個月，應該只有軍公教幾乎完全不受影響，醫生有些生意應該也變差，至於飲料店、外送、做餐具的或許有多賺，但感覺沒有軍公教穩定」。

不過，有網友則認為是醫生和殯葬業，「醫生、殯儀館」、「殯葬業，疫情收入更多」、「醫生和殯葬業啊，出生和死亡前至少會去一次」。

餐飲業 殯儀館 軍公教 美食外送 疫情

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