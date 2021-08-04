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網友問「30歲還在打工的人多嗎？」掀熱議 時薪制優點竟讓他待5年

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在Dcard上問大家「30歲還在打工的人多嗎？」引發熱烈討論，有人認為排班自由、無責任制是優點。 圖／聯合報系資料照片
有網友在Dcard上問大家「30歲還在打工的人多嗎？」引發熱烈討論，有人認為排班自由、無責任制是優點。 圖／聯合報系資料照片

部分民眾雖然會因為工作不順遂煩惱，但多數會選擇有穩定保障的正職工作，打工被視為不固定、暫時性的職缺。不過有網友在Dcard上好奇問大家「30歲還在打工的人多嗎？」他提出種種打工的優點，像是工作輕鬆、自由排班，每個月又可以存到錢。對此，有人質疑「為何30歲還能打工？」，也有人說自己曾遇過很多打工族年紀是30幾歲。

一名網友表示，他今年30歲，在公司擔任了快5年的兼職工讀生，因為這份工作輕鬆而且自由排班，

所以他覺得很滿意，一個月的薪水大約是2萬6千元到2萬8千元左右，每個月算下來可以存到1萬5千元。他好奇地問大家「30歲還在打工的人算多嗎？」並指出他的朋友有不少人還在做時薪制的工作。

這篇貼文也引發不少人討論，有網友指出，之前在貨運業工作時，發現有很多30歲至40歲的族群仍在從事打工性質的工作，一個月含獎金大約是2萬2千元至3萬元不等，他說很多人就是喜歡排班、工作自由，沒有責任制。也有網友分享自己去實習時，遇到很多打工族群都是30幾歲的。

不過，也有人提問「為何30歲還能打工？很多都不收不是嗎？」還有人直言，如果未來有其他收入，例如股票、收租、接家業等，就不用擔心履歷會影響到之後的工作，從事工讀也沒關係，但如果計畫以後要在公司升遷當主管，那麼一直擔任工讀生反而是扣分。還有網友表示，雖然打工會比較自由，但考量到家庭壓力，以及中年失業問題，還是願意從事穩定的正職工作。

最後，有人樂觀表示「活得快樂最重要」、「自己做的開心就好了」、「不結婚就沒差」、「能對自己交代就可以了」「人生道路百百種，只能說做的開心能對自己人生負責就好。」

打工 Dcard

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