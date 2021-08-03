男怒罵1922簡訊偷收費 網友糾錯狂酸他多了6號碼

行政院2個月前推出的「1922簡訊實聯制」系統，整合五大電信商，可在掃描QRCode後自動代入場所代碼，並「免費」傳送簡訊至1922。但有一名網友表示，他的帳單多收了61元簡訊費用，懷疑1922偷偷開始收費，Po出截圖後讓其他網友發現，他的傳送簡訊對象非1922，而是某家銀行，當然會收費。

一名男子在「爆怨2公社」Po照表示，收到7月份的電信帳單發現，莫名奇妙多了簡訊費用61元，「對照一下才知道是1922搞的鬼。」打給電信業者時，也被客服人員告知要先查詢是否真的傳給1922，結果講到一半被切電話，還被簡訊通知說「未受理案件」，讓他氣炸，認為「不是說1922不收費的？現在真的收費了！XX電信還怪我是我亂傳簡訊！」

一名網友稱被1922莫名收簡訊費，但網友抓包是他根本傳錯號碼。（翻攝自爆料2公社）

不過其他網友仔細看他的簡訊通信費通話明細，發現傳送對象為「0987XX1922」，比1922多了6碼，為某銀行的號碼，認為他根本傳錯對象，留言表示「是不是全台灣只有你老兄的1922有電話號碼」、「自己傳錯地方還在那邊怪來怪去」、「你傳錯號碼了，應該是1922四個數字而已」、「你的怎麼跟我的不一樣呢！難怪被收費啊！」、「都說0987了，假帳還要造謠」、「千萬不要刪文喔」。

其他網友紛紛Po出截圖，表示上方號碼只會有1922四個字而已。（翻攝自爆料2公社）

這名男子事後回應，他參考蘋果（Apple）手機的捷徑功能直接一鍵發送，並表示他覺得電話號碼不是1922是滿奇怪的，會再次去問客服為何要收費。網友看完回應後再告知，「蘋果手機打開相機（掃瞄）就可以了，真的。」、「你更新那什麼東西？事實證明就是你傳錯，還在那邊說什麼設定捷徑比較快？」要他應該先去查「捷徑」哪裡設定錯誤，而非找1922的麻煩。