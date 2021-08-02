他遛狗遇到正義魔人 阿伯怒指：狗也要戴口罩

新冠肺炎肆虐全台，疫情期間外出需全面佩戴口罩，否則將觸法可罰款。不過有網友抱怨，近日出門遛狗，卻被矯枉過正的路人糾正「狗沒有戴口罩」，他傻眼表示，狗戴口罩還會造成呼吸困難、中暑、誤食噎到等，且口罩對毛孩並沒有防疫實際效用。

有網友在爆怨2公社發文表示，日前出門遛狗，卻遇到正義魔人糾正，要求應該幫狗戴上口罩。該網友傻眼表示，「口罩的設計是給人戴的好嗎？常看到有人給狗戴口罩，拜託不要殘害毛小孩，美國獸醫師協會警告過，給寵物戴口罩，不只會造成毛小孩的緊迫，也會讓牠們難以呼吸並提高中暑的可能性」。

該網友表示，「防疫期間，拜託不要有一些奇怪的觀念跟正義魔人的行為，真的是矯枉過正」。其他網友也留言「哪個天兵？人戴口罩都不舒服了，還寵物戴」、「狗狗戴口罩，嚴重的話會熱衰竭」。

有網友留言「曾經有鄰居開玩笑問我有沒有試過給我家臘腸戴口罩，我回她，這是白癡的才會做的事」、「我還遇過在早餐店，外等早餐，巡邏員警經過告知狗也要帶口罩不然要罰款，真的是翻白眼」。