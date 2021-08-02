請客人實聯制卻被客訴 他傻眼：提醒戴口罩還被罵三字經

為防止新冠肺炎疫情擴大，行政院宣布大眾運輸、商家等地都需實施實聯制，民眾只要掃碼QR Code就可寄送簡訊，相當方便。然而有網友抱怨，近日接獲客訴，原因竟是「店員堅持要實聯制」，該網友傻眼表示，「實聯制不是自動自發要做的事情嗎？不願意配合就別出門糟蹋別人好嗎？」甚至還有同事提醒客人戴口罩卻被罵三字經。

有網友在爆怨2公社發文表示，日前交班時同事突然告訴他「有客人來我們班說要投訴你欸！」而原因竟是「店員堅持要實聯制」，他傻眼表示，那名客人來店內時，他拿著簽名板詢問客人要手寫登記或是手機掃碼，客人卻口氣很差的回應「吼妳就放著，我等一下就會用了啦！吼妳每次都這樣欸，我來第二次了妳都這樣欸！」接著就騎上機車離開。

該網友表示，他是第一次遇到該名客人，「實聯制不是自動自發要做的事情嗎？能不能告誡一下身邊的人，不願意配合實聯制就別出門糟蹋別人好嗎？我們店員也只是遵照政府遵照公司的規定在做事情，到底哪裡做錯了？今天我同事還只是提醒客人戴口罩就被三字經回應，非常時期大家都不好受」。

其他網友也留言「我也遇過！客人還說我不買不行嗎？還要這麼麻煩，囉哩八嗦做生意囂張」、「我提醒客人說『口罩麻煩要戴上』，我主管說我的語氣不對，反而是要講提醒您口罩要戴上」、「見笑轉生氣的奧客」。

還有網友分享自身經驗，「我遇到客人說『實聯制不會掃，妳幫我用寫的，我不要寫，你們的本子很髒』，然後他拿著身分證給我看又說『不要碰到我的身分證，妳的手很髒』，超傻眼」。