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花100元買蛤蜊湯竟只有7顆 網友笑：是加了老闆的顏值嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在「爆怨2公社」臉書社團PO出花100元買的蛤蜊湯照，裡面竟然只有7顆蛤蜊。圖擷自爆怨2公社
一名網友在「爆怨2公社」臉書社團PO出花100元買的蛤蜊湯照，裡面竟然只有7顆蛤蜊。圖擷自爆怨2公社

蛤蜊營養價值高，不少人會在用餐時買一碗蛤蜊湯來配著吃，不過昨（1日）一名網友在「爆怨2公社」臉書社團指出，他買了一碗100元的蛤蜊湯，裡面竟只有7顆蛤蜊，氣得他直呼「一次斷絕往來」。底下網友開始分析，這碗蛤蜊湯為何賣這麼貴，笑稱「是加了老闆的顏值嗎？貴爆」。

有位網友在臉書PO出一大碗蛤蜊湯照片，碗中只有7顆蛤蜊跟少許的湯、海帶點綴，這名網友表示「不簡單，7顆蛤蜊100元，一次斷絕往來。」此篇貼文一出，引發網友熱議。

網友們分析這碗湯賣100元的原因，有人認為「店租，水電瓦斯，員工薪水，技術成本，雜貨（包裝還有食材）講的好像不用算在裡面」。原PO再度留言，以excel表格列出店租、薪資、水電、製作工時、主食成本、配料成本、包裝，經過計算後，他認為這碗蛤蜊湯總價值只有53元。

也有不少網友紛紛貼出超多蛤蜊照，有人曬一碗滿滿的蛤蜊麵，「無聊算了一下有77顆的蛤蜊麵，95元」，還有網友幽默表示「東石大顆的一斤90-100，吃到你怕。」、「250的蛤蜊湯跟你一樣大碗喝過沒」、「170分四次煮還是吃到懷疑人生」、「我爸今天煮一堆跟山一樣高，他說他買一百多而已」。

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