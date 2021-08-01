今年奧運史上最好看？網反揭中華隊「少這項」：向心力差掉了

東京奧運如火如荼展開，中華隊選手表現亮眼，接連奪牌，讓全台民眾陷入一股奧運熱潮。對此，就有一名網友好奇發文表示，2020東京奧運雖然中華隊無緣棒球項目，但今年奧運是不是近年最好看的一年？貼文引發網友熱烈討論。

該名網友在PTT「八卦版」表示，2020東京奧運幾乎沒時差，因此不用熬夜看比賽，加上很多選手表現又超好，讓原PO忍不住發問「今年是近年奧運最好看的一年嗎？雖然棒球沒進好像很可惜」。

文章曝光後，立刻掀起熱議，網友紛紛贊同「不用半夜爬起來看」、「時差只有1小時，真的很過癮」、「是，而且原本會是近幾年我們要去現場看最方便的一屆」、「沒時差、選手表現好、體改有成」、「沒時差真的都可以追滿」、「新人輩出，而且廣度很夠」。

不過，也有網友提到，「好想看棒球」、「沒棒球好可惜」、「沒棒球整個向心力就差掉了，台灣人沒有棒球看不行」、「如果有棒球，全台灣都沸騰起來了」、「棒球沒進真可惜，少看一兩場球賽」。