開冷氣酸臭味飄鼻 網友點出關鍵原因

夏季天氣炎熱，氣候變遷全台高溫屢屢破紀錄，加上受疫情影響只能待在家，不少民眾幾乎24小時開著冷氣，不過近日有網友發現，家中冷氣只要一打開就會傳出酸臭味，但開了一陣子後味道就會消失，令他感到不解，貼文一出後許多內行網友也出面解答分享。

原PO在臉書社團「爆系知識家」發文稱，最近只要一開冷氣，前5分鐘左右出風口就會有一股很酸的味道飄出來，但是只要開機過一陣子味道就會逐漸消失，因此只好上網發文求解。

文章一出後，不少網友也分享類似經歷，指出冷氣散發酸臭味是因為流經送風系統的空氣、濕氣、灰塵產生的髒污，附著在風扇等零件上了，「我昨天請師傅洗冷氣，洗出黑色史萊姆，給你參考」、「可以先自己買冷氣清潔劑清洗，然後只要關冷氣前先轉到送風吹10分鐘，就可以改善很多」、「多久沒有清洗室內外機了」、「如果家裡常用一些有機溶劑擦拭的話，久了也會有這個狀況」。

不過有網友也指出，有酸臭味的原因可能是因為冷氣的設計問題，「有部分廠家在設計上為提高效率，將鋁鰭片設計得太密，造成卡在鋁鰭片上，不僅產生風阻，更造成發臭的來源之一」、「冷氣早期的設計，關機後就立即關機了，冷氣管道裡都還有冷凝水，這樣濕氣就會屯在裡面，久了就會發霉」，另外，也有許多網友建議原PO叫師傅來清洗，「請人洗完記得以後快到家前5-10分鐘開送風，然後風量開到最大，把裡面的濕氣吹出來，這樣就不容易有異味」、「發霉請人來洗冷氣」。