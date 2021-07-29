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一日球迷有啥不好？ 網曝「1主因」惹人厭：別太膨脹

聯合新聞網 / 綜合報導
奧運期間有不少平常沒關注體育賽事的人也會緊跟比賽進度並為選手加油，一名網友表示，好奇「一日球迷到底有什麼不好？」，引發不少網友討論，圖為東奧開幕式中華隊進場畫面。特派記者余承翰／東京攝影
奧運期間有不少平常沒關注體育賽事的人也會緊跟比賽進度並為選手加油，一名網友表示，好奇「一日球迷到底有什麼不好？」，引發不少網友討論，圖為東奧開幕式中華隊進場畫面。特派記者余承翰／東京攝影

奧運是每四年舉辦一次的國際運動賽事，不少平常沒關注體育賽事的人也會緊跟比賽進度並為選手加油，不過對某些資深球迷來說，卻認為這是跟風行為。一名網友表示，奧運就是讓大家熱衷運動賽事的好時機，於是好奇「一日球迷到底有什麼不好？」，引發不少網友討論。

一名網友在PTT「八卦版」發文，他就是「一日球迷」，平常沒有追蹤這麼多選手，大比賽才會看直播幫忙加油，平常沒有那麼多時間看桌球、羽球、網球、舉重、射箭等多項運動，他認為「奧運是個很好的時機讓大家熱衷」，大部分人也沒有蹭、沾光，只是單純加油而已，並提出疑問「一日球迷到底有啥不好的，比沒球迷更好吧」。

網友紛紛表示，「我也一日迷啊，完全不覺得不好」、「我一日舉重迷也不會搞錯拿金牌的是誰」、「沒差阿，會不爽的都是自我優越的老屁股」、「跟大家一起感受比賽的樂趣，沒什麼不好啊」、「我四年一次奧運迷ㄎㄎ」、「有一日迷才有可能養出更多資深球迷」、「沒什麼不好，熱熱鬧鬧的」、「很好啊，很多運動少了一日迷根本超慘」。

有網友則認為，「不懂裝懂」才是令人討厭的主因，「沒啥不好啊，不要裝成自己很懂就好」、「沒不好啊，但一日迷很愛裝懂才被討厭」、「沒什麼不好，但別太膨脹，半瓶水很難看」、「一日球迷沒有不好，而是不要連他打羽球還是桌球都不知道」、「沒不好，但至少要知道比賽選手叫什麼」、「三不五時就有一日球迷質疑裁判或規則的」、「沒有不好，但是搞不清楚狀況出征就不對了」、「沒啥不好，但不要輸了就亂噴」。

2020東京奧運 東京奧運

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