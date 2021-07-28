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生鏽鐵窗卡了一顆「碎殼茶葉蛋」 真相曝光網讚：裝置藝術大師

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友貼出一張照片，生鏽的鐵窗卡了一個橘褐色的物體，乍看之下猶如蛋殼碎裂的茶葉蛋，引發網友熱議。 圖／翻攝自「爆廢公社」
一名網友貼出一張照片，生鏽的鐵窗卡了一個橘褐色的物體，乍看之下猶如蛋殼碎裂的茶葉蛋，引發網友熱議。 圖／翻攝自「爆廢公社

倘若自家陽台上出現了不知名物體，怎樣也處理不掉，想必讓人相當害怕和困擾。一名網友貼出一張照片，生鏽的鐵窗卡了一個橘褐色的物體，乍看之下猶如蛋殼碎裂的茶葉蛋，引發網友熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文，表示家中陽台的鐵架上莫名多了一個類似爬蟲類的窩，雖然有試著用水沖，但是因為太害怕了，所以不敢太靠近。因此發文詢問「是什麼昆蟲的窩？」、「該怎麼處理？」，希望得到網友解惑。

不少網友看完歪樓表示，「那是茶葉蛋的殼好嗎」、「看到圖第一反應是你怎麼放顆蛋在那」、「看起來好像茶葉蛋」、「我真的餓了」、「這是茶葉蛋把它吃掉就行了」。

有內行網友跳出來表示，「比較像螞蟻或是蜂類的窩」、「是泥壺蜂嗎？」、「先拿筷子戳戳看」、「這個應該是白蟻窩，先噴殺蟲劑，過幾天再把它敲下來」、「你用袋子先套起來綁緊，然後裡面噴滿殺蟲劑」、「其實是蜂窩啦，但可以先確認是否有攻擊性，如果沒有就閒置吧」、「我家也多了兩個泥壺蜂的作品，就讓牠自行利用，不會攻擊、不會妨礙到我就好」、「昆蟲也能是裝置藝術大師，仿茶葉蛋的藝術作品，這屌了！」。

茶葉蛋

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