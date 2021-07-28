他驚近50萬人登記高端 網揭考量「1關鍵」：幹嘛跟自己過不去

疫苗預約平台昨（27）日14時重啟，並納入國產高端疫苗選項，然而政院官員今指出，一天之內，疫苗接種預約已達112萬登記，其中有49.6萬人登記高端。對此，有網友看到數字後驚呼「出乎意料」，疑惑「大家會意外竟然有人敢打高端嗎？」

原PO在八卦板上發文表示，客觀來說，重組蛋白疫苗的機轉上較安全，一般認為副作用較小，出現負面反應機率很低，但因高端沒做出三期初步結果，保護力只能從免疫橋接實驗推測，老實說有沒有效還不是那麼清楚，只知道打了副作用較小而已，讓原PO不禁請教網友「真的有認識現實世界的人敢打？」

貼文一出，網友們則大酸「台灣價值」、「怕跟只選莫德納一樣，沒全選就下一輪再說」、「打不死的話，應該比較不會怕，有沒有效再另說」、「希望勇者多點，進口才能輪到我」、「很不錯啊，大家先試看看沒問題我也OK」、「如果真的有效，自然會有人改選高端」。

不過，多數支持接種高端疫苗的網友則是認同「低副作用」是選擇高端的考量重點。「就問為什麼不打？副作用小，很適合台灣這個幾乎沒有病例的環境」、「單純就是怕不良反應，選一個相對成熟的技術而已，這樣也要噴？」、「我想打啊！副作用小很多，幹嘛跟自己過不去」、「明明很安全阿，發燒等副作用機率超低」、「身邊一堆人報高端，有沒有用不知道但是不用承受那麼大副作用是事實」。

據報導，高端為蛋白質次單位疫苗，利用基因重組技術，做出病毒表面的「棘蛋白」打入人體，引發免疫反應。至於其副作用，依據其臨床試驗的報告顯示，主要為注射處疼痛、疲勞、肌肉痛、頭痛等，發燒、腹瀉等全身性副作用則較少。