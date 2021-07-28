快訊

生物科難題解析／90分以上恐創新低…時事題多、有15張圖 這三題別落入陷阱（附完整試題）

場外特寫／中華隊再創佳績 記憶最深的莫過於她和他的眼淚

他驚近50萬人登記高端 網揭考量「1關鍵」：幹嘛跟自己過不去

聯合新聞網 / 綜合報導
據政院官員今數據指出，一天之內，疫苗接種預約已達112萬登記，其中有49.6萬人登記高端。圖／聯合報系資料照
據政院官員今數據指出，一天之內，疫苗接種預約已達112萬登記，其中有49.6萬人登記高端。圖／聯合報系資料照

疫苗預約平台昨（27）日14時重啟，並納入國產高端疫苗選項，然而政院官員今指出，一天之內，疫苗接種預約已達112萬登記，其中有49.6萬人登記高端。對此，有網友看到數字後驚呼「出乎意料」，疑惑「大家會意外竟然有人敢打高端嗎？

原PO在八卦板上發文表示，客觀來說，重組蛋白疫苗的機轉上較安全，一般認為副作用較小，出現負面反應機率很低，但因高端沒做出三期初步結果，保護力只能從免疫橋接實驗推測，老實說有沒有效還不是那麼清楚，只知道打了副作用較小而已，讓原PO不禁請教網友「真的有認識現實世界的人敢打？」

貼文一出，網友們則大酸「台灣價值」、「怕跟只選莫德納一樣，沒全選就下一輪再說」、「打不死的話，應該比較不會怕，有沒有效再另說」、「希望勇者多點，進口才能輪到我」、「很不錯啊，大家先試看看沒問題我也OK」、「如果真的有效，自然會有人改選高端」。

不過，多數支持接種高端疫苗的網友則是認同「低副作用」是選擇高端的考量重點。「就問為什麼不打？副作用小，很適合台灣這個幾乎沒有病例的環境」、「單純就是怕不良反應，選一個相對成熟的技術而已，這樣也要噴？」、「我想打啊！副作用小很多，幹嘛跟自己過不去」、「明明很安全阿，發燒等副作用機率超低」、「身邊一堆人報高端，有沒有用不知道但是不用承受那麼大副作用是事實」。

報導，高端為蛋白質次單位疫苗，利用基因重組技術，做出病毒表面的「棘蛋白」打入人體，引發免疫反應。至於其副作用，依據其臨床試驗的報告顯示，主要為注射處疼痛、疲勞、肌肉痛、頭痛等，發燒、腹瀉等全身性副作用則較少。

高端疫苗

相關新聞

他驚近50萬人登記高端 網揭考量「1關鍵」：幹嘛跟自己過不去

疫苗預約平台昨（27）日14時重啟，並納入國產高端疫苗選項，然而政院官員今指出...

普發現金有什麼缺點？ 網友曝2大關鍵：達不到振興效果

全國疫情三級警戒昨（27）日起降為二級，行政院正規畫振興方案，外傳將不低於去年的三倍券，推估最快9月可上路。對此，有網友好奇，「普發現金有什麼缺點？」，引起不少網友討論。

聯結車常見部分輪胎不落地？內行人解謎：能省油

台灣商業活動熱絡，時常可以看到聯結車南來北往的載貨運送，但你有注意到輪胎的位置嗎？有網友觀察發現，一些大型車的輪子會有部分懸空，讓他好奇箇中原理，結果釣出內行人解謎「可以省油」。

不小心「劃」到車遭索賠19萬她傻眼 網見1關鍵直言：正常

路上名車滿街跑，萬一不小心撞到了，昴貴的維修費用往往令人咋舌。一名女網友表示朋友參加飯局，不小心開車劃到另一輛車，商談理賠時，對方開口就要求19萬元的賠償金，讓人錯愕，上網詢問對方是否是獅子大開口，照片曝光引發熱議。

他喊皮卡皮卡啾點餐 外送員氣炸祭1招秒讓對方講「人話」

點餐最怕遇到兩光的外送員，外送員同樣也怕送到難搞的客人！一名網友外送時，客人用「皮卡丘語」回話，讓男子相當傻眼，直到他說要把餐點放地上，客人才改講「人話」，網友直呼「484皮在癢？」

雲端發票獎號變多 幸運女中獎輸入查詢「獎金瞬間放大4倍」

統一發票5、6月獎號已經開出，不過卻是史上首次「開獎」錯誤雲端發票號碼，財政部也表示針對錯誤開獎號碼組別仍會發放獎金，估計要多發出新台幣3.7億，有一名女網友分享自己對發票中了500元，沒想到去政部稅務入口網一查，才知道是中2000元，讓她相當驚奇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。