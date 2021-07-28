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聯結車常見部分輪胎不落地？內行人解謎：能省油
台灣商業活動熱絡，時常可以看到聯結車南來北往的載貨運送，但你有注意到輪胎的位置嗎？有網友觀察發現，一些大型車的輪子會有部分懸空，讓他好奇箇中原理，結果釣出內行人解謎「可以省油」。
原PO發文表示，每次經過工業區時，都會注意到一些聯結車、大卡車等大型車輛，有部分輪子是懸空的，納悶「幹嘛不要全部著地」，好奇是否這樣做「會比較省」，還是要當做爆胎時的備用胎？希望有內行鄉民可以幫忙解答。
問題吸引不少鄉民討論，紛紛猜測可能答案，「反重力裝置」、「磁浮啊，不然這麼重怎麼跑得動」、「那個是載重轉彎時再用打拉的」、「空車，減少損耗」、「就輔助輪啊」，有人則吐槽「備胎」這個答案完全錯誤，「你有看過備胎平常在地板磨的嗎」、「哪個人覺得聯結車司機有辦法換聯結車輪胎的」。
後有內行網友發文解釋，大卡車、聯結車因為有載重或行駛穩定的需求，常會4輪以上的設計，但不一定每顆輪子都有動力輸出，而大車在載重輕時，為了避免無動力輪接觸地面增加滾動阻力，可以將沒有動力輸出的輪子舉升，達到省油的目的。
他也強調將輪子舉升的功能並非基本配備，「要加錢才有」，依用途不同還會分舉中軸、舉後軸。另外由於大車前方轉向輪基本上都不帶動力，而有動力的輪子無法舉升，因此像6x4（6輪中有4個驅動輪）、8x6（8輪中有6個驅動輪）這種就無法舉軸。
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