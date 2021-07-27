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不小心「劃」到車遭索賠19萬她傻眼 網見1關鍵直言：正常

聯合新聞網 / 綜合報導
一位女網友表示，朋友開車不小心劃傷另輛車，被索賠19萬，上網求問金額是否合理。圖擷自《爆怨2公社》
一位女網友表示，朋友開車不小心劃傷另輛車，被索賠19萬，上網求問金額是否合理。圖擷自《爆怨2公社》

路上名車滿街跑，萬一不小心撞到了，昴貴的維修費用往往令人咋舌。一名女網友表示朋友參加飯局，不小心開車劃到另一輛車，商談理賠時，對方開口就要求19萬元的賠償金，讓人錯愕，上網詢問對方是否是獅子大開口，照片曝光引發熱議。

一位女網友在《爆怨2公社》發文表示，朋友開車參加飯局，途中「不小心開車，劃到這台車…（沒傷到大燈）」，但對方車主及保險員說「要賠台幣19萬」，讓不太懂車險理賠的原PO覺得錯愕，質疑開價是否合理，PO照上網求問「這樣撞擊車體受傷…真的要賠到19萬嗎？」

照片曝光，眼尖的網友一眼認出車輛廠牌表示，「原廠這個價格正常」、「因為你撞到的是Lexus不是Toyota」、「下巴都落了，裡面很有機率東西壞掉了，不是你認為『只是劃一下』」、「原廠沒在修補的，都是整支換掉，現在進口車差不多都這樣，更貴的一堆」、「妳第一張照片已經說明一切了…保險桿都已經跟葉子板分離了…已經不是只有『刮傷』的程度了！會分離就代表有一定的撞擊力道，保險桿裡面的卡榫已經發生斷裂變形…」。

也有網友建議「雙方都有保險嗎? 有就丟給保險人員去玩就好了」、「對方開價19萬就請他拿出估價單來，另外您有保險的話就直接交給保險公司處理即可」、「可以建議找保險公司拿維修明細，就知道維修或更換什麼零件」、「這次學到了看到名車要離遠一點了吧」、「所以保超額很重要，因為很多都是一棟房子在路上跑」。

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