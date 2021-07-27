雲端發票獎號變多 幸運女中獎輸入查詢「獎金瞬間放大4倍」

統一發票5、6月獎號已經開出，不過卻是史上首次「開獎」錯誤雲端發票號碼，財政部也表示針對錯誤開獎號碼組別仍會發放獎金，估計要多發出新台幣3.7億，有一名女網友分享自己對發票中了500元，沒想到去政部稅務入口網一查，才知道是中2000元，讓她相當驚奇。

女網友分享自己對發票中了500元，沒想到去政部稅務入口網一查，才知道是中2000元，讓她相當驚奇。

女網友在臉書「爆廢公社」發文表示，很開心發票中獎了，原本以為是中500元，沒想到到政部稅務入口網一查，結果是中2000元，獎金瞬間放大4倍，讓她開心直呼「存雲端是好事」，因為比紙本多了獎項。

女網友分享自己對發票中了500元，沒想到去政部稅務入口網一查，才知道是中2000元，讓她相當驚奇。

網友看了也紛紛留言「存載具之後每期都有中獎，反而是紙張的都沒中了」、「500跟2千都中過，設定歸戶獎金自動匯到帳戶很方便」、「上期也中雲端$500」、「從去年九月到現在已經連續五次中雲端獎了」、「雲端很方便！有中就是賺到加菜金，不用花時間對號碼，省事很多」。

不過也有人說「從來沒中過」、「雲端發票從沒中獎過」、「去年10月載具到現在還沒中過獎….」、「羨慕」、「這期沒中」、「剛辦雲端時，連續2期中500元，之後過了2年，再也沒中獎過...」。

5、6月期雲端發票25日開獎，但在上傳雲端發票獎號至電子發票整合服務平台時，發生人員行政疏失。因此兩組雲端發票獎號均給獎，等於獎項將加倍給，100萬元專屬獎變成60組，2000元專屬獎變成3.2萬組，500元專屬獎也翻倍至200萬組，合計獎項將達203萬2060組。