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他聽說「IC產業年薪500萬」後悔沒讀書 網傻眼：誤會大了

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友聽說半導體產業年薪五百萬，相當後悔學生時期沒有好好讀書。報系資料照
有網友聽說半導體產業年薪五百萬，相當後悔學生時期沒有好好讀書。報系資料照

台灣半導體產業在全球扮演重要角色，在半導體公司上班待遇也相當不錯，有網友聽聞「在半導體公司上班年薪可達4、500萬元」，直呼「好後悔以前沒有好好唸物理化學」。然而許多人戳破他的幻想，留言「你以為很容易進去嗎？進去也不是每個人都這個價碼，要資深的才有可能，而且物理化學更不是好好讀就能讀得好」。

有網友在PTT發文表示，「我現在才知道在新竹的IC設計公司上班，聯發科、聯詠、瑞昱、群聯之類的，原來年薪都4、500萬以上耶，比醫生還有台積電高，也比台北外商高，難怪房價永遠高居不下，原來都是這些人在買的，好後悔以前沒有好好唸物理化學」。

對於他的想像，許多網友紛紛留言道出現實面，「讀物理化學需要一點天賦」、「中位數200多萬，哪來的都4、500萬」、「小工程師沒那麼多呀」、「處長級以上才有吧」、「都？你484誤會了什麼」、「這篇到底在說啥？處長可能還有，底下的最好這種薪水啦」。

還有人說「房子不是靠那些人撐起來好嗎！投資客是什麼人是真的不知道嗎？而且你可以看一下他們入社會的薪資跟爬升，一直面試往上爬，寫出來很輕鬆令人稱羨，但努力勒？看到錢就羨慕，那也看一下面兩年谷歌刷題的案例，你有什麼規劃跟打算嗎？」

半導體 PTT

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