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住雙北需要買車嗎？有車族揭「這2關鍵」：這狀況一定需要

聯合新聞網 / 綜合報導
不少人在有一定的存款後，會選擇買一台車來通勤，或是假日時可以出遠門旅遊。 圖／ingimage
不少人在有一定的存款後，會選擇買一台車來通勤，或是假日時可以出遠門旅遊。 圖／ingimage

不少人在有一定的存款後，會選擇買一台車來通勤，或是假日時可以出遠門旅遊。然而，近日就有網友在網路上表示疑惑「若『住雙北』應該要買汽車嗎？」想藉此詢問有車族的建議。

原PO在PTT上以「住雙北地區需要買汽車嗎？」為題分享，自己在今年初結婚，但結婚前已經先買好房子了，再加上雙方皆在台北市工作，而且都是捷運或公車很方便到達的地點，房子離捷運站或公車站牌也都很近，走路10分鐘以內的距離，所以當初買房時就沒有考慮是否有車位的問題。

他補充表示，自己與老婆最近卻開始覺得，「是不是該買一台汽車了？」因為對方是很喜歡外出郊遊的人，但每次出遠門時總是要搭高鐵轉客運或是租機車，她想要那種隨時都可以開車出發的感覺。另一方面卻又覺得，如果只為了一年只有幾次的出遊，就要花幾十萬買一台車，還有每年幾萬元的養車費用，感覺不怎麼划算。

「兩個人年薪加起來約150萬，房貸一年負擔約40萬」原PO表示，當初買房時也沒買車位，就算之後買車也沒地方停，但老婆卻認為可以問附近的停車場是否有提供月租停車位，但離我們家最近的停車場走路單趟也要5~6分鐘。他補充道，現在想想，感覺除了出遠門郊遊外，想不到其他汽車明顯更好的地方，讓他非常苦惱要不要買車。

此文一出，不少網友一致認為，關鍵在於「孩子」和「車位」，紛紛表示「有生小孩就一定需要」、「有小孩的話+1」、「沒有停車位完全不想」、「還沒生小孩之前，可以不需要，但懷孕後如果沒有車，真的不OK」、「出門採買要開車啊，不過你要先買車位，當初買房不買車位就是失策」、「養車真的貴，慎思。你們的需求真的不需要買車，除非未來生了小孩，那就真的會需要」。

停車場 PTT 結婚

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