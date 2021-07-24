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按摩師怨「打不到疫苗」不敢上班 內行曝現況：紅牌已被約滿

聯合新聞網 / 綜合報導
7月27日降級後將開放民俗調理業開放營業，包括腳部、推拿、經絡按摩、視障等四大項，但近日一名按摩師焦慮發文，表示要開業了卻苦等不到疫苗，擔憂與客人近距離接觸會提高染疫風險，貼文引起熱議。圖/聯合報系資料照
7月27日降級後將開放民俗調理業開放營業，包括腳部、推拿、經絡按摩、視障等四大項，但近日一名按摩師焦慮發文，表示要開業了卻苦等不到疫苗，擔憂與客人近距離接觸會提高染疫風險，貼文引起熱議。圖/聯合報系資料照

行政院昨（23日）拍板7月27日防疫警戒降級不解封，也公布降二級的強化措施，其中民俗調理業開放營業，包括腳部、推拿、經絡按摩、視障等四大項，工作人員皆需配戴口罩、面罩、手套，遵守防疫規則。但近日一名按摩師焦慮發文，表示要開業了卻苦等不到疫苗，貼文引起熱議。

原PO在FB社團「爆怨2公社」發文，她在文中說明自己在純按摩的大型養生館上班，因疫情停業至今已經放了兩個月的無薪假，「一開始看到可以恢復開業很開心，隨之而來的是還沒打疫苗就要接觸客人的憂心。」

原PO繼續說明，按摩因為會近距離接觸，「即使對方有帶口罩，基本上如果對方是確診者那絕對就是中獎。」她補充之前有案例就是因為幫不知道自己確診的客人刮痧，「自己也染疫了。」她也擔心自己確診將影響家人健康，但疫苗登記至今已兩個禮拜仍無消息，「現在看到四天後可以上班，真的只能說怕爆⋯。」

貼文一出引起網友熱烈討論，「客人暫時也不太敢上門吧！妳怕，客人也會怕，相對的！」許多網友也指出疫苗也指示防重症，並非完全避免染疫，「還沒打到疫苗，就是做好防疫工作比較重要，疫苗本來就是防止染疫後的重症」、「妳打了疫苗，但按到確診的客人，妳還是會中獎呀」、「只能自立自強吧，買N95口罩、面罩戴著」。

也有網友透露，「有些紅牌按摩師下週二、三已經先被約滿了，既然要作這行，可得快點搶客才是。說實在啦，行行有風險，自己防護做好就好」。至於上班與否，網友則認為原PO需要自己想清楚，「妳有錢就等完全解封再去上班」、「會怕就別上班，疫苗遲早會跟口罩一樣普及的，時間問題，我不打算賭，所以我沒上班」。

疫苗 按摩 疫情

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