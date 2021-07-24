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居家防疫身心出問題！內行指「2解法」從根本解決問題

聯合新聞網 / 綜合報導
五月中旬，國內疫情大爆發，全台升至三級防疫警戒，許多人無論上班或是上課都在家裡，幾乎足不出戶，讓身心備受煎熬。 圖／ingimage
五月中旬，國內疫情大爆發，全台升至三級防疫警戒，許多人無論上班或是上課都在家裡，幾乎足不出戶，讓身心備受煎熬。 圖／ingimage

五月中旬，國內疫情大爆發，全台升至三級防疫警戒，許多人無論上班或是上課都在家裡，幾乎足不出戶，讓身心備受煎熬。對此，一名網友變發文說明，自己開始WFH（在家工作）後，身心健康好像就出了問題，讓他相當苦惱，便想藉此貼文詢問網友的建議。

原PO在Dcard以「 求救 WFH症候群怎麼辦？」為題說明，自己原本是容易入睡的體質，但現在反倒變得容易焦躁、失眠及便秘，儘管試過睡前冥想或是拉筋放鬆，但全部都沒用，甚至還開始便秘，就算多吃蔬果及補充大量水份，也無法得到緩解，便想詢問「想問問大家，對於調整睡眠和焦躁情緒的部分，有沒有推薦的方法或保健食品？」

此文一出，不少網友就大方分享自己的小秘方，「睡前喝個熱牛奶點自然香氛精油看看?我自己聞到很舒服的香氣都很好睡」、「聽一些ASMR來緩解焦慮感」、「以前有試過益生菌感覺有改善」、「來路不明的不要亂吃，可參考醫生推薦品牌」。

而根據網友們的留言，多數人都建議由飲食或生活作息調整，才是能從根本解決的方式，「吃的東西很重要！之前好像有看過吃蘋果或巧克力可以幫助情緒穩定」、「多運動多喝水是好方法」、「睡前不要再看手機容易想東想西干擾睡眠」、「三餐定時定量，細瞧慢嚥也許可以改善」。

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