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老公和老婆一起洗澡快崩潰 「1原因」引一票人夫點頭：你不孤單

聯合新聞網 / 綜合報導
人妻表示老公都抱怨她洗澡水太熱，結果很多人夫也來+1認同。 圖／pakutaso
人妻表示老公都抱怨她洗澡水太熱，結果很多人夫也來+1認同。 圖／pakutaso

有許多夫妻或是情侶會一起洗澡，但還是有可能會因為習慣的關係，久而久之還是選擇自己洗。有一名人妻表示，老公和她抱怨每次洗澡水的溫度都快燙死他，讓她百思不得其解，疑惑「是只有我這樣嗎？」，結果引來了一票人認同「我也是」、「就是要燙啊」。

一名人妻在臉書「報廢公社公開版」發文，她好奇女生是不是都很喜歡洗很熱的澡，因為她和老公一起洗澡的時候，老公都會抱怨洗澡水的溫度快燙死他了，但她自己則是認為要洗很熱的水才舒服，因此很疑惑「只有我這樣嗎？」

此文一出馬上引起網友熱議，不少人認同原po想法「熱的洗完才舒服，我老公也是說我每次都洗太熱」、「+1，不熱不算洗澡水」、「一年四季都洗熱水」、「我也是，還要會冒煙的那種」、「妳不孤單」、「我也喜歡熱水澡，才有肩頸放鬆的感覺」。

除此之外也引來一票人夫、男朋友出聲「老婆洗澡的熱水真的很燙」、「齁，我女朋友也是，燙死了」、「我老婆洗澡的水可以燙豬肉了」、「我老婆洗超熱，睡覺冷氣開很冷，實在不解」、「我老婆也這樣」。

但也有人說「我們相反，我喜歡洗冷的，我男朋友喜歡熱的」、「我都洗冷水澡還要吹電風扇」、「我還是洗冷水澡，除非是下雨天或冬天，才會洗熱水澡」、「我超級怕燙，給人洗頭都說溫水就好」、「我不喜歡洗太熱！我也怕泡溫泉」。

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