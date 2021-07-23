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網友氣炸！提醒外送員送餐放門口 竟被嗆「不然還要餵你吃？」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發文抱怨自己莫名其妙被外送員酸。示意圖。聯合報記者曾原信／攝影
網友發文抱怨自己莫名其妙被外送員酸。示意圖。聯合報記者曾原信／攝影

隨著外送的普遍，總是可以看見身穿不同制服的外送員穿梭在大街小巷，關於外送員和客人之間的衝突也時有耳聞。近日，有名網友在網路上發文表示自己凌晨叫宵夜，遇到了「態度很差的外送員！」覺得莫名其妙被酸了。

網友在臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」中發文，說自己半夜叫外送，外送員透過系統訊息功能通知他到了後，他請外送員送上樓後放門口就好，沒想到卻被回了句「不然還要餵你吃嗎？」，從原PO分享的訊息截圖中可以看到，雖然外送員解釋「疫情期間還是儘量少叫外送進來，鄰居很怒的」，但貼文一出仍引起網友討論。

原PO強調「不是覺得花錢就大爺，但我也沒兇他，他講話態度也太輕浮了吧？我沒注意請他上樓可能是我的問題，但覺得他講話可以好好講，幹嘛這樣？」事後員PO委屈表示，如果不能請外送送上樓，對方可以說，而他也只是告知送上樓後放門口就可以，沒有任何惡意。就算對方那句是玩笑話，也令他感覺不舒服。

留言中網友分成兩派，不少人認為疫情期間，確實不該請外送員上樓，「疫情期間，本來就不應該叫外送員送上樓，公主病到，連最基本的防疫是叫什麼都不知道嗎？」反問原PO「下樓很難嗎？」；另一派人則認為「外送員講話確實滿情緒的，其實好好說疫情期間無法上樓就好！」、「上次……那也不甘你的事，他幹嘛硬要尬聊？」、「我覺得外送員只是以為幽默的在說玩笑話，聽的人不認為幽默，覺得輕浮不高興！」

外送員 爆料公社

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