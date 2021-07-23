戶外仍強制要求全面戴口罩 網友怒：根本沒資格叫降級

隨著國內疫情趨緩，中央指揮疫情中心已評估7月27日起全國降至二級警戒，但並不等於解封，民眾外出仍需全程配戴口罩。針對這項規定，有網友在PTT的Gossiping板上質疑，認為「戶外強制要求繼續戴口罩，根本就沒資格叫降級！」引起其他人共鳴。

網友質疑，如果已達降級標準，待在戶外脫口罩運動、呼吸新鮮空氣、野餐，只要非人潮擁擠的地方，到底危險在哪裡，「目前確診過的案例，到底有幾例是在戶外感染的，指揮中心能說說看嗎？」相較之下，開放內用、室內群聚，卻不開放戶外不用戴口罩，根本沒有道理。

原PO同時強調，並不是希望全面不要戴口罩，「你可以規定進夜市、進戶外市場，或是聚集活動等人潮擁擠處，必須強制戴口罩」，但若在公園跑步、外面散步、爬山踏青、海邊看海，既然都已降到二級的情況下，為什麼一定要全程戴口罩？他也貼出指揮中心5月發布的「疫情警戒標準及因應事項」，指出二級基本上就是「擁擠處、沒辦法有社交距離的地方，才要求戴口罩」；三級是「戶外全程戴口罩」；四級是「室內、家戶都全程戴口罩」。

他表示「不調整到『到戶外、有社交距離的地方不用全程戴口罩』，就別騙人家叫降級」，到外面跑步、散步，明明公布降級卻還必須全程戴口罩，即便買水買飲料，也不能邊運動或邊走邊喝，不滿降級規定。

話題一出引發論戰，一派人認為不戴口罩會增加染疫風險，支持全面配戴口罩；但也有不少人理解原PO，認為「降二級，但是依照三級做，真的是……不然就不要降級啊」、「室外強制戴口罩，室內卻部分開放本來就很奇怪」、「乾脆修改規則，降級跟內容不同」、「推，我在沒人的戶外也要戴口罩？」、「出個門還要帶小抄，不然不知道自己到底有沒有違法」