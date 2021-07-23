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男大生趁門鎖壞掉屢次開門偷窺 房東辯稱：我兒子只是貪玩

香港01 / 安祖娜
女網友剛搬進單位時發現門鎖壞了，其間1名陌生眼鏡男曾多次擅自開門偷看，惟業主得知事件竟指男子只是貪玩。（fb「爆廢公社」圖片）
女網友剛搬進單位時發現門鎖壞了，其間1名陌生眼鏡男曾多次擅自開門偷看，惟業主得知事件竟指男子只是貪玩。（fb「爆廢公社」圖片）

租屋時除了考慮地理位置及租金外，業主及鄰居關係也是非常重要的一環。有女網友發文講述遇上恐怖業主及鄰居的故事，稱剛搬進單位時發現門鎖壞了，其間1名陌生眼鏡男曾多次擅自開門偷看，而業主得知後竟稱對方「貪玩但善良」。讓她忍無可忍即時決定退租，沒料這時業主才自爆偷窺男竟是其兒子，更提出1個條件才願意退回押金。

該名網友於facebook「爆廢公社」發文，指早前租住了1個套房，前日（7月19日）帶同部份東西打算搬進去時才發現門鎖故障，惟業主表示要翌日才能代為修理。沒想到隔壁房的「四眼」男大學生得知後，竟多次擅自開門偷看她，起初她以為對方「應該只是調皮」，但明確警告後四眼男仍多次開門。

網友指，四眼男起初只開門偷看，沒有嘗試進入房間，其後則嘗試對話，問她「要不要吃哈密瓜」。由於剛搬進去，她指身上或房內沒有任何重物能擋住大門，「目前最重的東西是椅子跟包包，放心，我不慌不忙是因為很確定，他如果敢走進來100%會被我壓在地上打」，又問網友：「等等再開一次（門）噴他辣椒水不過份吧？」

網友之後表示，已向業主反映事件，惟對方僅稱四眼男「愛玩但很善良」，似是見怪不怪。雖然她不擔心四眼男會對她造成威脅，但為安全起見決定先到朋友家暫住，「這邊昨天剛搬過來而已，目前空蕩蕩不怕東西不見」。

經過一番考慮後，網友擔心住進去會繼續被騷擾，遂向業主提出退租要求。沒料這時業主才告訴她，四眼男其實是他的兒子，更要求她刪去有關兒子開門偷窺的貼文，才願意退回押金。

事件引來網民激烈討論，紛紛建議樓主報警及公開單位所在位置，「請直接報警，沒人能這樣玩。要是出事了誰能負責？」、「報警加提供租屋處地址，不然又會有下一個受害者被問要不要吃哈密瓜」、「雖說是租屋但有合約，在合約期間連房東都不能隨意進出你的房間！要好好保護自己！不要對這種人心軟」。

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文章授權轉載自《香港01》

爆廢公社 大學生

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