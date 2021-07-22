擔心愛犬染疫！婦人幫戴口罩「整頭蓋住」 網傻眼：會害死牠

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聯合新聞網 / 綜合報導
有網友貼出路上一名婦人幫寵物狗配戴口罩的照片，引發熱議。 圖擷自facebook
有網友貼出路上一名婦人幫寵物狗配戴口罩的照片，引發熱議。 圖擷自facebook

指揮中心宣布於13日起實施微解封措施，不過本土疫情仍未解除，民眾外出時基本上仍需全程配戴口罩。而一名網友就分享，自己看見有位婦人騎車載寵物貴賓狗出門，並幫狗狗也戴上醫療口罩防疫，照片曝光後，許多人紛紛湧入批評，擔心狗狗可能因此發生中暑、甚至缺氧。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，自己日前出門時，看到有名婦人載貴賓狗騎著摩托車，該婦人表示，由於擔心寵物也有確診風險，於是外出時也幫狗狗戴上口罩，讓原PO擔心地說「第一次看到狗狗也會做防疫，可是這樣無法呼吸」。

原PO隨後也附上當時拍下的照片，從畫面中可以看見，婦人機車上載著一條黑色貴賓狗，狗狗頭上戴著成人用的一般醫療口罩，不過由於尺寸、形狀明顯不合，口罩幾乎已經蓋住了狗狗的整個頭部，只露出兩側的耳朵。

貼文曝光後，網友紛紛留言「狗狗是靠嘴巴喘氣散熱的，大熱天戴口罩是想送牠上路嗎」、「傻眼，狗不能戴口罩，這是常識」、「這狗會中暑吧」、「疼愛是一回事，這樣狗狗會受不了」、「這是在害牠」、「狗狗會無法呼吸和散熱」、「會怕就不要帶出門就好」、「還沒確診會先悶死」等，擔心狗狗無法承受。

動保處：口罩透氣性有限，狗狗不可配戴

事實上，根據台北市動保處官網說明，大多數的狗狗由於汗腺不發達，需要透過口部喘氣來緩解體熱，加上人用醫療口罩的透氣性有限，屬於人類防護使用，尤其炎熱天氣下，讓狗狗配戴恐有造成中暑的風險，因此並不需要幫狗狗配戴口罩。

至於攜帶寵物出門的防疫要領，北市動保處則建議，狗狗出門大小便時，飼主需特別加強自身與狗狗的清潔及消毒，並在外出歸回時，使用濕紙巾幫狗狗擦拭口部、腳掌及肛門，減少帶回家中的病菌；此外，建議飼主每1至2周幫寵物進行清洗，去除體表病原。

口罩 寵物 中暑 疫情

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