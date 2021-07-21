她抱怨自助餐4樣菜被收200元 網見「1亮點」直喊便宜求店址

自助餐店菜色多樣，深受許多外食族喜愛，但因計價方式不一，常發生爭議。一位網友抱怨買了5樣菜，再加上白飯和花生，被收取200元。到底算不算貴？正反意見都有，但其中一隻「45元的雞腿」，意外引網友關注，跪求店址。

一位住台南的網友在《爆怨2公社》發文表示，平日三餐都自己煮，因昨日下雨買菜不方便，就到自助餐店買現成的。原PO貼出所買的菜色，有雞腿、肉類、花椰菜、蒸蛋，再加一小包花生及5元的白飯，依店家標價為「一隻雞腿45、肉平匙30、菜平匙20、蒸蛋20、花生10」，結帳時卻被收取200元，令原PO不爽，發文嗆簡直是「把客人當盤子的自助餐」。

200元的自助餐菜色曝光，有網友驚呼「我的天哪」、「超貴」、「數學不好膩」、「我不喜歡自助式的便當店就是這樣，你永遠不知道價格怎麼算」。也有人質疑 「店家已標價，你點菜前都沒留意或是計算嗎？」、「標價有問題為什麼不當下跟自助餐處理」，原PO也回覆當時有質疑「怎麼那麼貴」，但未獲理會。

但也有另一派網友認為這個價格並不貴，「應該還好，雞腿挺大隻，蒸蛋也很漂亮」、「你這肉看起來快3匙啊」、「花椰菜上方的肉（還是炸魚塊!?）有計算進去嗎？我看了各單項價錢真的還好啦…只是跟桌上的數量兜不攏」。

原PO的自助餐有一隻雞腿意外引起網友關注，「雞腿45不貴」、「有的店雞腿就70了」、「這雞腿，感覺有故事」、「哪裡的雞腿45？生雞腿都不只45了！」。