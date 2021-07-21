網購枕頭暗藏危機 網友開箱驚嚇：內附根針！

隨著宅配、購物系統越來越便利，不少人都有網購的經驗，只要動動手指頭就能買到想要的東西，不過送來的商品真的都安全嗎？近日，就有一名網友發文分享自己驚險的網購經驗，引起網友討論。

一名網友在Dcard網路購物版上以「買網購真的要檢查，小心丟了性命」為題，分享驚悚的網購經驗。原PO表示自己以前買東西都不太看，但自從被提醒後，現在網購商品送來都會檢查一下，日前他在網路上買了枕頭，送來拆封後習慣性檢查有沒有髒汙，隨即就看到「一個東西」插在枕頭裡面，他也發出一張照片，只見枕頭裡面確實有東西插著。

近看才發現插在枕頭裡面的居然是一根針，只有露出一點點頭，其他都埋在枕頭裡，原PO表示後來就直接退貨了，但想來想去覺得茲事體大，「提醒大家買任何東西要記得看一眼，不然今天我躺下去可能哪天就插進我的頭裡，不管是針的那側，還是鈍的那側，都很可怕。」

網友看到後也覺得恐怖，留言表示「可能是縫紉的時候留在裡面的，但插進去腦袋裡面不得了啊！」、「怕爆，這可以跟賣家要精神賠償了吧！畢竟他也沒有檢查商品就直接出貨，沒辦法想像如果直接躺下去會發生什麼事」、「超恐怖……還好原PO有發現，是我的話就直接躺下去了。」