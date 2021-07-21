她買二手書收到百元退款 紙條見佛心…網讚嘆：店家還倒貼

買東西若遇到良心店家，絕對會讓人想一再光顧。一位女網友在購物平台上買一本二手書，收到時卻發現裡頭夾了一張百元鈔和紙條，原來是店家認為該書有瑕疵特地退費，讓她相當感動，分享到網路上之後引起熱烈討論，許多人直呼要用新台幣下架該店家的商品。

當事人在網路論壇「Dcard」發文，內容提到她日前在蝦皮上買了一本二手書，含運費總共100元。她打開包裹時看到紙鈔，還以為是附贈的書籤，沒想到竟是百元鈔票，隨書附上的紙條則寫著賣方的用心。由於店家準備寄出時，發現這本書已受潮，本想取消交易，但因不影響閱讀，經理指示照樣將書寄出，並退回100元。

「第一次在蝦皮遇到良心賣家，讚嘆老闆。」發文者表示，當初是因為這本二手書很划算才下訂，也理解二手書多少會有痕跡，沒料到會收到退款。但她認為買東西付錢是理所當然，所以會把這筆小小的意外之財捐出去。

網友們看完後紛紛大讚店家實在太難得，「這已經不是良心賣家了，是超佛佛佛佛心！」、「太佛了吧，含運100，所以書本實際只收40，退你100，不含手續費賣家至少倒貼60」、「簡單來說，賣家這是免運送你看耶！希望他一生健康平安」、「好店該公開讓大家知道，現在書本很難賣」、「求店家，因為這麼好的賣家該用錢錢支持」、「真是愛書人不只當商品」、「感覺老闆就是愛書愛知識的人，不計較得失推廣書籍」。

還有網友羨慕發文者遇到好賣家，「之前也是蝦皮買書，也有先聊聊問書況，賣家就說書況佳，結果拿到之後書有泛黃就算了，還有泡水的痕跡，我都想哭了」。但也有人擔心若發文者公布店家，可能反而害對方遇到奧客，「畢竟還真的會有人說為什麼給這個客戶有優待，我的沒有什麼的。」