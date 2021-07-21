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喜餅想收到中式大餅還是西式餅乾？網掀兩派論戰

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友想要送喜餅，但是正在煩惱該送「中式大餅還是西式餅乾」，於是想問問網友們的建議。圖／ingimage
一名網友想要送喜餅，但是正在煩惱該送「中式大餅還是西式餅乾」，於是想問問網友們的建議。圖／ingimage

男女雙方結婚時，除了會發喜帖、舉辦婚宴還會分送喜餅給親朋好友，一名網友好奇，大家比較喜歡收到中式大餅還是西式餅乾的喜餅，他朋友認為大餅很油，但是爸媽卻喜歡大餅，於是相當煩惱，想問問網友們的建議。

一名網友在PTT「女孩版」發文，她想要發喜餅但是正在煩惱該送「中式大餅還是西式餅乾」，南部好像都送大餅、北部都送西式餅乾，她的朋友認為大餅很油，無法理解為何要送大餅，但是爸媽卻相當喜歡大餅，如果有收到就會當成早餐吃，下午茶也會再吃一塊，感覺各有千秋，於是想問問網友們，「大家會喜歡收到大餅還是西式餅乾？」，引起網友熱烈討論。

有網友比較喜歡中式大餅，「南部有大餅通常都是長輩的意思」、「年輕時喜歡西式餅乾，但懂去哪兒買甚至自己做後，開始喜歡大餅了」、「好吃的大餅，西式通常都不太好吃」、「好吃的大餅，1個人2~3天完食」、「大餅好好吃，但好難分食」、「中式，彰化有一家爆炸好吃，會讓人念念不忘的想要私下買來吃的那種，吃西式都不會讓我有這種念頭」、「如果硬要選一，我會選大餅，大餅那種才是貴又吃功力的甜點」、「年輕時喜歡西餅，老了反而愛中式大餅」、「看來大餅還能再傳百年」、「有麻糬肉鬆的大餅超讚！西式餅乾，你平常買餅乾盒就有了啊，很無聊...」。

有網友則認為，西式比較方便，「西式，可以放比較久...」、「西式，可以久放、方便攜帶、口味選擇多，比較好跟朋友分享～」、「西式，都算喜歡吃，但是西式省麻煩」、「西式，超討厭滷肉口味的大餅」、「當然是西式餅乾，收到大餅都很困擾，直接拿去辦公室拜託同事吃」。

不過，有網友表示，「8年級選西式，但我不太在意有沒有拿到喜餅，如果是送四、五、六年級的還是建議中式，他們比較在意禮節，沒送中式可能會被說嘴」、「覺得都不錯，但大餅似乎越來越少見」、「西式喜歡的就幾個口味，大餅喜歡鳳梨的，現在有種是中西兩式」、「2個一起~」、「兩種各一盒，皆大歡喜」。

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