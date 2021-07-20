赴摩鐵想吃泡麵 女友一句話讓他被笑「綠帽戴好」

多數飯店、旅館都會在房內提供簡單的零食，一名網友和女友偶然赴摩鐵住宿時，找了房內的泡麵來當消夜，想不到他要女友猜泡麵口味時，女友竟脫口說出正確答案，讓原PO十分驚慌，納悶「是不是汽車旅館的泡麵都是這口味」，不少網友則嗅出不尋常的氣氛，笑稱「女友熟門熟路的樣子」、「綠帽戴好」。

網友在PTT發文表示，之前和女友出門玩時因為沒有訂飯店，索性入住汽車旅館，翻找櫃子發現一包泡麵想用來填飽肚子，靈機一動要女友猜猜這包泡麵是什麼口味，女友竟然不假思索的說出「排骨雞麵」，讓他當場愣住，直呼：「是不是汽車旅館的泡麵都是排骨雞麵？還是我該注意什麼？」

許多網友揶揄道「你女友很懂嘛！是不是很常吃？」，玩笑稱原PO女友根本熟門熟路，明明市面上有這麼多種類的泡麵，卻馬上猜中摩鐵內的泡麵口味，紛紛笑指原PO這下綠光罩頂，女友肯定跟別人來過。不少人開起原PO玩笑「水是不是波爾呢？」、「女友手機的wifi是不是自動連上汽車旅館的？」、「女友表示這附近三十家汽車旅館，這家的泡麵最好吃」。

另有人分享入住摩鐵的觀察，表示「你一說好像蠻常是排骨雞麵」、「我這邊附近的旅館都是放來一客」、「住過送康貝特和情趣用品的，這才好」，甚至有人暗指原PO女友熟門熟路的，一定經常出入。