他懂水電「朋友常拗免費幫裝修」 網放大絕：一律裝不會

有句俗話說，「免錢的最貴」。有些人習慣善用免費的資源，親友學設計，就要他幫忙繪圖設計，親友會組裝電腦，就要他幫忙組裝電腦，親友有車，就要求當司機或幫忙搬家。這種人以交情為名，動輒要求別人「友情贊助」，若是尺度沒拿捏好，也沒給予適當回報，反而會讓彼此交情破裂。

有位網友在爆怨2公社發文，說他之前曾做過水電，所以常有朋友找他幫忙裝修。基於友情，他通常不收工錢，直接帶著朋友去買材料，偶爾收一點點餐費跟車馬費。但有位朋友食髓知味，接二連三不停找上他，這回請他配水管、配線插座開關電燈，總共花了原po一天半的工作時間，這次他事先告訴朋友說會酌收三千元，完工當天朋友卻滿臉不情願，甚至表示身上只帶兩千元，其他先欠著。

因為朋友一副理所當然的態度，原po後來氣到連兩千元都不願意收，這次免費，也希望朋友以後不用再找他幫忙。原po忍不住發文抱怨，「查電配電這些都是技術工作，卻被搞到很像工讀生打工一樣」。

不少過來人感同身受，「我做設計，幫忙修圖排版，都覺得你鍵盤按一按，滑鼠敲一敲，很快改一下而已，不算錢啦」、「所以我以前是電腦工程師，現在自稱是電腦白痴」、「組電腦的技能，我自廢了」、「台灣很多這種人，總認為朋友幫忙理當免費，不然就是一餐、一飲料處理，殊不知只是把自己的成本轉嫁給朋友，真的很自私」、「朋友、社區、鄰居我都一律請他們找別人，我都不會」。

也有人認為看清朋友是好事，「花這些錢認識了一個人的人格，很便宜」、「一天半才3000真的朋友價了」、「不管是不是朋友，應該都先報價，這種人真的很像白嫖」、「會趁機佔便宜的就不是朋友啦」、「如果是真朋友。他會尊重你的專業和報價」、「爛的朋友，少一個也不會怎麼樣」、「我都先說好價格再做，有的朋友不值得這份掏心掏肺，先報行情價，然後再看交情決定要不要給優惠」、「親戚朋友的工作最難做，便宜人家也不會感謝你，收貴連朋友也不用做了」。