快訊

7/20確診地圖／今本土+18、4死 陳時中：個案減少 將做完整疫調

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他懂水電「朋友常拗免費幫裝修」 網放大絕：一律裝不會

聯合新聞網 / 綜合報導
有位網友發文抱怨，說他懂水電，常有親友找他幫忙裝修，卻希望他「義務幫忙」不收費用，讓他頗為困擾。 圖片來源/ingimage
有位網友發文抱怨，說他懂水電，常有親友找他幫忙裝修，卻希望他「義務幫忙」不收費用，讓他頗為困擾。 圖片來源/ingimage

有句俗話說，「免錢的最貴」。有些人習慣善用免費的資源，親友學設計，就要他幫忙繪圖設計，親友會組裝電腦，就要他幫忙組裝電腦，親友有車，就要求當司機或幫忙搬家。這種人以交情為名，動輒要求別人「友情贊助」，若是尺度沒拿捏好，也沒給予適當回報，反而會讓彼此交情破裂。

有位網友在爆怨2公社發文，說他之前曾做過水電，所以常有朋友找他幫忙裝修。基於友情，他通常不收工錢，直接帶著朋友去買材料，偶爾收一點點餐費跟車馬費。但有位朋友食髓知味，接二連三不停找上他，這回請他配水管、配線插座開關電燈，總共花了原po一天半的工作時間，這次他事先告訴朋友說會酌收三千元，完工當天朋友卻滿臉不情願，甚至表示身上只帶兩千元，其他先欠著。

因為朋友一副理所當然的態度，原po後來氣到連兩千元都不願意收，這次免費，也希望朋友以後不用再找他幫忙。原po忍不住發文抱怨，「查電配電這些都是技術工作，卻被搞到很像工讀生打工一樣」。

不少過來人感同身受，「我做設計，幫忙修圖排版，都覺得你鍵盤按一按，滑鼠敲一敲，很快改一下而已，不算錢啦」、「所以我以前是電腦工程師，現在自稱是電腦白痴」、「組電腦的技能，我自廢了」、「台灣很多這種人，總認為朋友幫忙理當免費，不然就是一餐、一飲料處理，殊不知只是把自己的成本轉嫁給朋友，真的很自私」、「朋友、社區、鄰居我都一律請他們找別人，我都不會」。

也有人認為看清朋友是好事，「花這些錢認識了一個人的人格，很便宜」、「一天半才3000真的朋友價了」、「不管是不是朋友，應該都先報價，這種人真的很像白嫖」、「會趁機佔便宜的就不是朋友啦」、「如果是真朋友。他會尊重你的專業和報價」、「爛的朋友，少一個也不會怎麼樣」、「我都先說好價格再做，有的朋友不值得這份掏心掏肺，先報行情價，然後再看交情決定要不要給優惠」、「親戚朋友的工作最難做，便宜人家也不會感謝你，收貴連朋友也不用做了」。

工程師

延伸閱讀

四大技術藍領身價鍍金 不畏疫情影響有三大優勢

小吃店20碗麵遭棄單全報銷 網友一神招「完美復仇」被讚爆

影／疫情下的溫暖！日式便當老闆打工信貸養店 仍堅持送餐給遊民

拆開自家插座驚見「高科技設計」 1張圖引上萬網友朝聖：設計師巧思！

相關新聞

他懂水電「朋友常拗免費幫裝修」 網放大絕：一律裝不會

有句俗話說，「免錢的最貴」。有些人習慣善用免費的資源，親友學設計，就要他幫忙繪圖設計，親友會組裝電腦，就要他幫忙組裝電腦，親友有車，就要求幫忙搬家，但這種動輒要求友情贊助，若是尺度拿捏不好，也沒給予適當回報，反而會破壞情誼。

2大媽好市多挑烤雞「一舉動」網友傻爆眼：要看牠斷氣沒？

美式賣場好市多商品眾多，又經常推出優惠，民眾喜愛前往採購，但形形色色的客人，也會看到一些平常看不到「光怪陸離」情況發生，有民眾最近看到了一個讓他超傻眼的畫面，只見有兩位大媽在烤雞櫃，把封好的烤雞一袋袋打開，再用手一隻隻搓壓，這舉動讓人看了無法接受。

他指「這年齡必打高端」出國機會渺茫 引網炮轟：亂帶風向

即便現在本土疫情逐漸趨緩，但新冠肺炎在全球仍持續蔓延，且出現各類型的變種病毒，都不禁讓人好奇到底什麼時候才能出國？對此，便有網友好奇表示，「到底要什麼時候才能出國玩啊？大家也會擔心嗎。」

阿伯搶鮭魚大吼「我的！」 店員補貨又變心惹火路人

疫情下全台實施三級警戒，由於無法到餐廳內用，許多人都會外出採買食材，自行烹煮三餐。有網友抱怨，近日特賣會上遇到一位老先生搶買冷凍鮭魚，事後店員再拿出冷凍庫內的商品，老先生又把剛搶到的商品放回架上，改拿新上架的商品，讓他直呼「真的很傻眼」。

婦人不掃碼拒實聯制 硬闖超市狂罵：我就不想被抓！

新冠肺炎肆虐，為利更迅速掌握疫情發展狀況，全台商家、大眾運輸均實施實聯制，民眾進入商店或搭乘大眾運輸前須以手機掃碼寄送簡訊，或也可手寫登記。有網友抱怨，近日到賣場全聯福利中心購物，遇到一名不願意配合實聯制的婦人，被店員提醒後還爆氣吼「不用了啦！」甚至還對其他客人大小聲。

他打AZ疫苗被收200元掛號費 診所稱「合法」：給你3顆藥

新冠肺炎疫苗開打，自6月7日起，全民打公費疫苗免付掛號費。不過卻有網友抱怨，近日在診所接種AZ疫苗卻被收取200元掛號費。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。