第三輪疫苗簡訊誰收到？19歲收到怕怕 網猜兩可能原因

根據疾管署公布資訊，第三輪公費疫苗意願登記昨（19日）截止，全國共有887萬人登記，今上午10時起，將針對第六、八、九、十類及1973年12月31日(含)以前出生民眾發送疫苗預約簡訊。但有網友指出，身邊有許多未滿40歲的朋友都有收到簡訊，讓他相當困惑，貼文引起網友熱議。

一名網友在PTT八卦板發文「40歲以下已收到疫苗簡訊？」，他在文中說明身邊有好幾個年紀40歲以下的朋友都有收到預約疫苗接種的簡訊，在年齡上與疾管署公布的資格不符，讓他困惑發問「是不是收到的都是有隱疾？隱到自己不知道？」

也有八年級生網友發文，他表示「一開始就選莫德納跟AZ，今天沒有收到簡訊」，卻看到身邊很多年紀較小的朋友都已收到簡訊，讓他大感疑惑。

消息曝光後引起網友熱烈討論，許多未滿48歲的網友也紛紛留言自己有收到簡訊，「我24有收到黑人問號」、「我22有收到」、「20收到，怕爆」、「26歲，有收到，當完兵，無任何慢性病」。一名19歲網友表示自己收到了卻擔心「這樣是可以打嗎？」，

有網友猜測應該與各縣市分配數量有關，「各縣市分開算吧，如果該縣市長輩都不打AZ，應該就會往下打，我朋友基隆78年次有收到」、「第九類第十類本來就會收到，再加上地區限制、年齡分佈等因素不同，本來就有可能有少部分收到」。

也有網友認為有些收到簡訊的民眾並不清楚自己屬於什麼類別，「2x歲能收到代表有特殊原因好嗎」、「朋友收到都是第九第十類的」、「真的很多第九類的，都不知道自己第九類」。