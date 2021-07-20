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評／「滴滴」風波後寒蟬效應？外資將掀中國資產拋售潮

2大媽好市多挑烤雞「一舉動」網友傻爆眼：要看牠斷氣沒？

聯合新聞網 / 綜合報導
只見照片位於知名賣場好市多，兩位大媽正在一袋袋的打開，疑似是要挑選喜歡的，讓民眾看了相當傻眼。 圖／爆廢公社公開版
只見照片位於知名賣場好市多，兩位大媽正在一袋袋的打開，疑似是要挑選喜歡的，讓民眾看了相當傻眼。 圖／爆廢公社公開版

美式賣場好市多商品眾多，又經常推出優惠，民眾喜愛前往採購，但形形色色的客人，也會看到一些平常看不到「光怪陸離」情況發生，有民眾最近看到了一個讓他超傻眼的畫面，只見有兩位大媽在烤雞櫃，把封好的烤雞一袋袋打開，再用手一隻隻搓壓，這舉動讓人看了無法接受。

網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，他表示防疫期間就是有這種人，每隻烤雞袋都要打開來，一個人開，一個人負責捏，只見照片位於知名賣場好市多，兩位大媽正在一袋袋的打開，疑似是要挑選喜歡的，原po也表示，當下已經有告知賣場人員，負責人員也把已經開過的都拿回去。

但此舉仍讓網友無法接受，紛紛留言「不是防疫期間也不行吧」「到底有什麼好捏的？要不要乾脆撕起來試吃一下啦！」、「有事嗎，都已經是透明的了，還打開看」、「應該叫她們把開過的買回去才對」、「超沒水準」、「什麼人都有，不用懷疑」、「是要看牠斷氣沒？」。

不過也有人分享先前經驗「我上次還遇過偷換奇異果的，因為有大小顆所以有分幾顆裝，他把大的換到小的盒子裡，我去制止她，還還說我知道，然後繼續裝......」、「我看過有人拿行李秤去買過」、「正常的要習慣，去菜市場走一走就會看到一些人用手去觸摸食品」。

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