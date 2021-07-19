他指「這年齡必打高端」出國機會渺茫 引網炮轟：亂帶風向

即便現在本土疫情逐漸趨緩，但新冠肺炎在全球仍持續蔓延，且出現各類型的變種病毒，都不禁讓人好奇到底什麼時候才能出國，再加上今（19）日食藥署通過高端疫苗「緊急使用授權」（EUA）。對此，便有網友好奇表示，「要出國玩一定要打AZ或BNT，這不就代表青壯年不可能出國了？」

原PO在PTT上以「未來是不是不能出國了」為題說明，看起來20~49歲要打高端（疫苗）是鐵一般的事實了，但要出國玩一定要打AZ或BNT，讓他不禁擔心「這不就代表青壯年不可能出國了？」

他補充道，現在疫苗那麼少，不可能讓你打高端又讓你打AZ，絕對只有高端能選，「到底要什麼時候才能出國玩啊？大家也會擔心嗎？」此文一出，便有不少網友紛紛回應「打完任何疫苗都不保證能出國玩阿」、「亂帶什麼風向…」、「現在沒打也是可以出國啊…」、「其實現在可以出國阿」、「日本管你打什麼通通禁止，美國歐洲不管有沒有打都可以去，你在憂慮什麼東西？」

對此，也有許多網友表示，其實有沒有打疫苗和能不能出國並無太大的關聯性，「關島只要持72小時內PCR陰性證明可免隔離」、「可以去歐洲啊，德國、法國、荷蘭、捷克和比利時免隔離」。

實際上，目前已有多國「取消台灣旅遊限制」，不需要施打過疫苗也可以入境，像是荷蘭將台灣列入旅遊低風險國家，自6月24日入境荷蘭不用隔離，也不用提供檢測陰性報告；法國自6月24日起不論有無施打疫苗，都可以非必要原因入境法國；比利時則自7月5日起，從台灣赴比利時的旅客，不需隔離、也不必提供陰性檢測報告；瑞士也自6月26日起，將台灣列入非風險國家的名單內，只要持陰性證明，或是疫苗接種證明都可以入境瑞士，且無需隔離檢疫。

再加上，全球各國都有開發各自的國產疫苗，其中，韓國也有幫助自己本土的新冠疫苗，且將在年底進入三期試驗；日本首款國產mRNA疫苗「DS-5670a」，也將於今夏展開第三期臨床試驗，最快將在2022年初問世；印度的國產疫苗「Covaxin」在三期試驗對Delta變異株有65.2%效力。世界多國都有開發各自的疫苗，就與台灣開發國產疫苗一樣，應不致於造成未來各國互不承認他國疫苗效力，而禁止人員跨國往來的狀況發生。