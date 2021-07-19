他打AZ疫苗被收200元掛號費 診所稱「合法」：給你3顆藥

新冠肺炎疫苗開打，自6月7日起，全民打公費疫苗免付掛號費。卻有網友抱怨，近日在診所接種AZ疫苗卻被收取200元掛號費。

中央流行疫情指揮中心日前表示，為推動COVID-19疫苗大規模接種作業，指揮中心已編列經費約40億元，實施獎勵COVID-19疫苗合約醫療院所作業，自6月7日起，全民打公費疫苗免付掛號費。

不過卻有網友在PTT發文指出「第九類在診所打AZ收200元掛號費」，他在18日至診所接種AZ疫苗，護理師聲稱「醫護人員打疫苗時也有額外收費，所以診所收200元掛號費是正常的，有簽契約，所以可以收200元掛號費，而且診所會給你3顆跟普拿疼相同的藥，要免費打的話要去衛生所才能免掛號費」。

網友貼出診所公告。圖／取自 PTT

該網友懷疑「不知道這樣收是否合理呢？其他有打的人是否也有收額外的費用呢？而且我是到場後發現要多收錢，在登記打疫苗時，有去找一下這家診所的資料，那時沒有收費訊息，接種疫苗前，醫生有問我一些會不會過敏、三高的情況之類的，這樣就算有看診嗎？」

對此，其他網友直呼「不正常」，紛紛建議「跟衛生局檢舉」、「不可以收掛號費」、「全民公費打疫苗才對」、「在體育館打，沒收錢」、「沒有一個被收掛號費的」、「三顆藥200，比普拿疼還貴」、「不行，已經全公費了，你可以打電話檢舉」、「才給3顆，200元普拿疼自己可以買1盒了」。