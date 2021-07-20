婆家逼新婚22歲媳懷孕 生不出來遭諷「有什麼難？」

婆婆急抱孫卻口出惡言！有一名22歲新婚半年的網友抱怨，半年來已經努力做人，卻都仍無消無息，導致婆婆不斷對她酸言酸語，常常對她說「都結婚多久了，怎都一直沒懷孕？」、「當年隨便跟你爸做就有了，要幾個有幾個，有什麼難的？」甚至要她去婦產科檢查，讓她壓力很大。

一名22歲的網友在臉書社團靠北婆婆2.0發文表示，她已經新婚半年，夫家長輩急著抱孫，雖然近半年來已經努力做人，卻都沒有順利懷孕。某次婆婆在她與老公面前直說「都結婚多久了，怎都一直沒懷孕？」

老公則回答「孩子是看緣分，不是隨便要就有的」，婆婆則說「當年跟你爸做就有你了，要幾個有幾個，是有什麼困難的？」雖然老公說「目前覺得生小孩還不重要，順其自然平常心面對就好」，婆婆卻仍說「生不出來不會去看婦產科檢查嗎？不然要你們那麼早結婚是要幹嘛的？」

該網友無奈表示，「突然覺得婆婆說這些話好像是在責怪我不會生、覺得我有問題的感覺？還是是我自己想太多了」。

其他網友則留言「她先去看腦袋，妳跟老公再去看婦產科。不過，妳老公還真尷尬，知道他是被隨便生下來的這個秘密」、「你沒想多，你婆就是在怪你」、「才22歲太年輕了，三年後再說」。

還有人直說「看她這樣罵罵號、求而不得不是很開心嗎？等自己跟先生真真正正可以擔負起為人父母的責任時再生吧，幹嘛為了滿足他媽的期待生小孩？小孩不是娛樂長輩的工具，那麽愛生她可以跟她老公再隨隨便便生一個啊」。