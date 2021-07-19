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婦人不掃碼拒實聯制 硬闖超市狂罵：我就不想被抓！

聯合新聞網 / 綜合報導
進入超商賣場需掃碼簡訊實聯制。圖／聯合報系資料照片
進入超商賣場需掃碼簡訊實聯制。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎肆虐，為利更迅速掌握疫情發展狀況，全台商家、大眾運輸均實施實聯制，民眾進入商店或搭乘大眾運輸前須以手機掃碼寄送簡訊，或也可手寫登記。有網友抱怨，近日到賣場全聯福利中心購物，遇到一名不願意配合實聯制的婦人，被店員提醒後還爆氣吼「不用了啦！」甚至還對其他客人大小聲。

一名網友在臉書社團爆怨2公社發文表示，近日到全聯購物，在門口遇到一名不願意配合實聯制的婦人，婦人手機沒有掃碼，也未以手寫登記姓名電話，店員要求查看手機檢查實聯制，也要求她出示簡訊，她卻爆氣回覆「不用了啦，為什麼要抓我，我就是不想被抓」。

該網友說，該名婦人情緒失控，甚至將賣場推車隨手一扔，還撞到與她同行的先生，害得先生也生氣痛罵「每個人進去都要掃，不想掃就不要進去」，結果婦人又不客氣地不斷回罵「你是誰啊，你是什麼東西？」讓他們相當傻眼。

其他網友則留言「建議報警」、「很多人就是不見棺材不掉淚」、「我們服飾店昨天才來一對奇葩夫妻，拒絕填寫實聯，拒絕掃QR碼，拒絕消毒、量體溫，就在店外咆哮，還跟我們嗆不是只有我們店家怕，他們也怕，怕還出來是在哈囉嗎？」。

實聯制 新冠肺炎

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