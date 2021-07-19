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阿伯搶鮭魚大吼「我的！」 店員補貨又變心惹火路人

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在特賣會上遇到老先生搶買鮭魚。示意圖／記者陳易辰／攝影
網友在特賣會上遇到老先生搶買鮭魚。示意圖／記者陳易辰／攝影

疫情下全台實施三級警戒，由於無法到餐廳內用，許多人都會外出採買食材，自行烹煮三餐。有網友抱怨，近日特賣會上遇到一位老先生搶買冷凍鮭魚，事後店員再拿出冷凍庫內的商品，老先生又把剛搶到的商品放回架上，改拿新上架的商品，讓他直呼「真的很傻眼」。

有網友在臉書社團爆怨2公社發文表示，近日他與媽媽一起去採買食材，由於遇到特賣會，因此有許多人一窩蜂地搶商品，就在媽媽伸手要拿冷凍鮭魚時，一旁的老先生竟激動大喊「我先看到的，我要！」

所幸店員立即表示「沒關係，等一下我再去冷凍庫拿給你們，不用搶」，於是兩人就在原地等補貨，想不到店員補貨後，老先生卻把剛剛搶到的冷凍鮭魚放回架上，還說「覺得剛拿出來的比較好」，改拿新上架的商品。該網友傻眼直呼，「那剛剛就讓給我們就好了啊，真的覺得很傻眼」。

其他網友則留言「我們做市場這種人很多，更奇葩的都有」、「所以從冷凍庫拿出來等於剛殺一樣新鮮的意思？」、「通常遇到這種，我都會說：我是看你剩沒多少時間才讓你」、「老人家讓他吧！當作好事！畢竟能讓他開心的事情已經不多了」、「忍一時越想越氣，所以我一律建議不要理他，直接買走店員拿出來的貨品」。

鮭魚 三級警戒

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