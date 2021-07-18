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刷存摺驚見「多了1萬元」！他疑惑急求助 真相曝光網暴動

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文表示，日前去刷存摺簿時，帳戶突然多了一筆10400元的款項。圖／翻攝自Dcard
一名網友發文表示，日前去刷存摺簿時，帳戶突然多了一筆10400元的款項。圖／翻攝自Dcard

許多人努力工作，就是希望能擁有高薪，因此公司的待遇、福利等都會被列入考量。對此，就有一名網友PO文表示，日前去刷存摺簿時，帳戶突然多了一筆10400元的款項，但卻不是該月份的薪水，讓原PO忍不住上網詢問「請問這筆錢是什麼？」掀起大批網友熱議。

原PO在《Dcard發文表示，自己是全聯6月新進的員工，近日去領錢刷存摺簿時，突然發現上頭多了一筆10400元的入帳款項，「請問這筆錢是什麼？我記得全聯不是都一個月算一次薪水嗎？還是說這是什麼補助？」原PO補充，自己檢視APP後也沒有顯示這筆資料，只好發文求助網友。

貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友紛紛回應「防疫獎金啊」、「那是防疫獎金」、「之前朋友只是part-time（兼職人員）也有領到防疫津貼，有夠羨慕」、「防疫獎金，不是有公告嗎？那個獎金也是用暴露在風險下換來的」、「全聯的防疫津貼，全聯花了不少錢慰勞員工」。

此外，還有網友羨慕直呼「真好，請問還有缺人嗎」、「好羨慕喔，護理師的防疫津貼只有600元」、「都比護理師多，好心酸啊，不過還是給全聯一個讚」、「能慰勞員工，企業形象也提升，覺得全聯常常做明智的決定，員工們辛苦了」。

Dcard 薪水 全聯

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