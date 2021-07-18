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奧客嗆「付錢是大爺」 逼外送員下跪道歉：否則不取餐

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情期間許多民眾依賴食物外送平台解決三餐需求，近日卻有外送員爆料有顧客對她頤指氣使，更嗆聲「付錢就是大爺」，甚至要求她下跪道歉，貼文引起熱議（圖為示意圖）。聯合報記者曾原信／攝影
疫情期間許多民眾依賴食物外送平台解決三餐需求，近日卻有外送員爆料有顧客對她頤指氣使，更嗆聲「付錢就是大爺」，甚至要求她下跪道歉，貼文引起熱議（圖為示意圖）。聯合報記者曾原信／攝影

疫情期間民眾為避免染疫皆減少外出活動，食物外送平台也成為許多人滿足三餐需求的管道，也讓外送員工作量暴增。為防疫需求外送員多盡量避免上樓，許多民眾也願意選擇無接觸外送，但近日一名外送員發文爆料，她指出顧客不願下樓取餐，還怒嗆「我付錢是大爺」，逼她下跪道歉，貼文引起網友熱議。

原PO在FB社團「爆料公社發文，她在文中說明10日凌晨接到一張現金付款的訂單，到達地點後，她便通知顧客下樓到空曠通風處取餐，沒想到對方回覆「上樓就對了」。原PO進一步詢問後，對方才透露自己中風

原PO上樓後，對方竟嗆聲「我付錢就是大爺，妳憑什麼叫我下樓」，更要求她「下跪道歉」。原PO嘗試冷靜回應「你說你中風，那我也上樓了」，沒想到對方變本加厲，竟詛咒她「全家都中風」。

原PO離開現場後立刻回報外送平台，告知派單人員自己會遭客人檢舉，且對方無理要求她下跪道歉「否則不取餐」，公司也回覆「已經幫您備註了，辛苦了」。沒想到隔幾日原PO卻收到公司通知，要求她「停權14天」，原PO不滿申訴，也提供為自保錄影留存的證據，卻遭公司回覆罐頭訊息，她忍無可忍才發文爆料。

貼文一出後引起熱議，網友紛紛指出顧客態度實在太過無禮，「有困難可以講，但是這樣頤指氣使的態度真的讓人覺得很火大」、「他叫妳下跪妳可以告他恐嚇嗎？去找法律扶助詢問，拜託不要姑息養奸！」、「妳脾氣也太好了，還跟他講這麼久，要是我可能直接餐丟他臉上了，有病吧這種人！」、「這客人是有嚴重的神經病嗎？拿錢糟蹋人，外送公司也太爛，居然挺這種客人」。

爆料公社 中風 外送員 恐嚇

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