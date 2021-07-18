「花椰菜心」粗又硬多人嫌 她透露料理小撇步：變甜又好吃

綠花椰菜又稱青花菜，是餐桌上常見的蔬菜之一，其營養相當豐富，含有維生素A、維生素C和鈣、磷、鐵、鈉等礦物質，甚至還能抗癌。不過「花椰菜心」又粗又硬的口感讓許多人不喜歡，因此婆婆媽媽在處理時都會將菜心拿掉，就有一名女網友在臉書透露料理撇步，可以讓花椰菜心變得又甜又好吃，讓許多老饕一致贊同。

原PO在「家常菜」臉書社團貼出兩張照片，她分享只要將花椰菜的心去絲、切塊跟花椰菜一起炒就會變得很好吃，她也好奇想問是否也有人用一樣的料理方法？

貼文釣出許多內行人的認同，「我很喜歡」、「我也是這樣做」、「+1，行家的吃法」、「梗去絲很嫩好吃」、「最愛這個部位」、「花青素最多的部分怎能丟呢」、「我也會這樣做，絕不浪費」、「我也是如此做法，很好吃，我連芹菜葉也沒丟，可以切末當香菜用，分享」、「不是正常都這樣嗎？」、「菜心更營養我愛」。

還有老饕也分享其他美味的吃法，「我都拿來涼拌也很好吃喔」、「之前吃過涼拌的，超好吃」、「加點鹽全部燙一燙，香又蔬菜甜就很好吃啦」、「拿來做泡菜梗」、「切塊的煮排骨湯也好吃」、「醃的菜心也好吃」、「燙一燙沾醬也很好吃」。

青花菜別名花菜苔、綠花菜，據《農業知識入口網》報導，青花菜除了有豐富的維生素和礦物質之外，青花菜芽所含的抗癌物質比一般食用的青花菜花蕾球高，使得青花菜芽成為熱門的保健蔬菜作物，也讓十字花科蔬菜的抗癌效果，獲得廣大的關注。

在烹調上均以炒食為主，炒熟後以番茄醬當佐料，風味格外鮮美。也可以用沸水熱燙半生半熟，再沾沙拉醬食用，質脆嫩美；花蕾球也可供炒食、川燙食用，莖部去皮後可醃漬成泡菜或菜心使用。