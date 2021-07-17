高雄怪男「活魚塞進鞋墊」路人嚇壞 他傻眼：2年前就曾出沒

高雄近日出現一名怪異男子，尾隨民眾後竊走鞋子，並在鞋內放進一堆活魚，令網友嚇壞；該名網友近期將監視器畫面放上網，並稱3年前也曾有類似狀況發生，一名上班族鞋內也被放入7隻死魚，疑似都是怪異男所為，畫面曝光後，不少網友紛紛怒罵，質疑怪異男的舉止太變態。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文指出，友人13日晚間在高雄左營曾子路附近上班，並將鞋子放在公司門外，未料有名頭戴卡其色帽子的中年男子，詭異的蹲在門口，並迅速拿走友人的鞋子，趁機在鞋墊下塞了2隻活魚。

「真的不知道這是存什麼心態，真的很噁心 ！」原PO氣憤表示，朋友調了監視器畫面報警，但員警卻不受理此案，最後只能把鞋子打包扔掉，不過自己與朋友調查發現，2019年11月底就有相同案例發生，而且從當時的照片看上去，犯案人的服裝都相同，應該就是同一個人。

原PO說，「到底怎麼回事，還可以讓他2年後又出來作亂，這位鞋墊放魚哥各位有知道他是誰嗎，這到底是什麼奇怪的癖好，以後上班鞋子不敢放外面了欸」。

貼文一出後，不少網友也看傻眼，留言表示，「不知道會不會又用自己有病來脫罪」、「真的很噁心耶，２年前發生，然後2年後突然又重現江湖，這其中必有詐」、「怎麼有點感覺像是在下降頭之類的呀」、「莫非是混得不好，想鞋魚翻身吧」。