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仍是防疫模範生！台灣「沒封城」用59天守住疫情

聯合新聞網 / 綜合報導
自5月19日全台實施三級警戒，至今已經經過了兩個月的努力，疫情總算有趨緩的趨勢。 圖／聯合報系資料照片
自5月19日全台實施三級警戒，至今已經經過了兩個月的努力，疫情總算有趨緩的趨勢。 圖／聯合報系資料照片

自5月19日全台實施三級警戒，至今已經經過了兩個月的努力，疫情總算有趨緩的趨勢。對此便網友發文好奇，台灣在沒有封城的情況下，就能將疫情壓下來，讓他直呼「算是防疫高手嗎？」

原PO在PTT的Gossiping板以「台灣在兩個月疫情壓制算強嗎」為題發文，說明台灣剛升至三級警戒時，曾自信喊出「看好了世界」，雖然最終未能在兩週就解封，但是國外似乎也沒有在「未封城」的情況下，在短短兩個月內就把疫情壓下來，這樣的防疫成績，也不禁讓他好奇「台灣算是防疫強手嗎？」

此文一出，不少內行的網友指出重要關鍵在於「人民自律」，「主要是人民真的自動戴口罩」、「主要還是台灣人民自律，不過還是要靠疫苗解決問題」、「很強，台灣人素質真的高」、「和世界的差別，就是台灣人在這件事守規矩」、「主要還是靠大部分人民自律」。

但也有其他網友認為「台灣人比較怕死」、「坦白說真的蠻強的，但跟政府關係不大」、「很強，但疫苗是最終解」、「要上班還能壓下來，不強嗎」、「還好，放開之後不反彈才強」、「不一定是素質高，但台灣人怕死是真的」、「非常強！但總有人酸沒有清零」。

台灣人 疫情 三級警戒 疫苗 封城 PTT

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