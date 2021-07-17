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外送箱沒關疑「食物噴飛」五千人秒懂笑：您的餐點正在路上
第三級警戒持續，民眾待在家裡時間多，有時候會想用「美食平台」叫外送，方便又快速解決三餐，不過有網友發現，近日在路上看到了一名外送員，身後的外送箱疑似忘了拉拉鍊，整個打開，只見裡頭空空如也，什麼都沒有，他搭配「您的餐點正在路上」敘述，讓五千人笑噴。
一名網友14日在臉書「路上觀察學院」發布一張照片，只見裡頭有一名外送員正在等紅綠燈，身後的外送箱疑似忘了關，直接能看到裡頭「空空如也」，沒有任何餐點，原PO猜想是不是因此食物被遺落在路上了，於是搭配上敘述「您的餐點正在路上」。
網友看完也笑噴，至今已經破五千人按讚，紛紛熱議「在地美食」、「這個文案我給10分」、「之前外送員說餐點正在路上，結果過了半小時才來，原來是真的」、「正在路上直接中我笑點」、「本人外送員，真的把客人的餐點因為這點給遺忘在路上，還是到了請客人下來才發現，有夠尷尬」。
但也有人認為「打開來透氣或是曬乾吧！」、「這是趕去取餐的路上方便違規不被檢舉的大招啦」、「他在遮車牌啦」、「防疫期間，空氣流通」、「遮車牌新招」、「我通常看到這樣的，都是在超速、闖紅燈、違停遮車牌用」。
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