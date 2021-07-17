媽媽煮的雞湯入口即化！一年後慘知背後真相：全家只有我不知

不少人家裡有自己的家常菜，吃過家裡再吃外面，可能都覺得沒有媽媽煮的好吃。雞湯營養價值高，香氣四溢，香氣四溢令人驚艷，深受不少老饕的喜愛，有一名女網友指出，媽媽煮了一年多的雞湯給她喝，結果一年多後才發現「事情真相」，而且全家只有她不知道，讓她大翻白眼，網友看了也笑翻。

一名女網友在臉書「爆怨2公社」發文指出，媽媽最近跟她坦承，之前煮的香菇雞湯其實都是買的，趁她到家前趕快丟進電鍋，假裝是自己煮的，還要不時抱怨「煮的好辛苦，雞肉燉了好幾次才能這麼入口即化」。

女網友也說，全家人都知道這件事情，甚至連住很遠的表姐、表妹都知道，「只有我不知道」，媽媽則認為騙了一年多也該坦承了，所以才告訴她，講完之後還笑得超開心，一點慚愧的心都沒有，讓她大翻白眼。

網友看了也笑翻，紛紛留言「媽媽很調皮」、「笑得好可愛，哈哈哈」、「果然家有一老如有一寶，妳媽媽太可愛了吧，這笑容出自真心」、「太可愛了，其實也蠻有心的啦，騙了一年多耶」、「媽媽的笑，無價」、「好用心的媽媽，願意演戲一年，是我第二天就不演了」、「媽媽太好笑了吧！重點全家人的口風都很緊欸」。