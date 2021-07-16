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客點100杯飲料請醫護 外送員嘆「漏做這事」：善心變麻煩

聯合新聞網 / 綜合報導
一名外送員透露，有民眾出於好心點了100杯飲料給醫護人員，卻因未確實聯絡院方，造成他人困擾。示意圖／報系資料照
一名外送員透露，有民眾出於好心點了100杯飲料給醫護人員，卻因未確實聯絡院方，造成他人困擾。示意圖／報系資料照

夏日天氣炎熱難耐，不少人都喜愛來杯手搖飲料消暑，但一名外送員分享，近日有民眾好心想分送飲料慰勞醫護人員，因而下訂了100杯飲料，然而抵達後，卻發現下單的客人並不在現場，且要求外送員協助分送，讓他有些無奈地說「很有愛心，但會造成麻煩」。

該外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，日前他接到一張「魔王級訂單」，內容為100杯飲品「楊枝甘露」，送達地址是一間醫院。他說明，由於數量龐大，店家一共請來三位外送員協助送餐，平均一人載了30杯左右，自己則是拿了35杯、第一位出發的外送員。

然而，抵達目的地後，該外送員向下單的用戶聯絡，這才發現原來客人並不在醫院現場，而是想請外送員協助將飲料分送給醫護人員。他無奈表示，當時醫院人員都相當忙碌，最後只好請保全幫忙聯絡護理站，並有些為難地說「這個舉動很有愛心，但沒有跟裡面的人聯絡好，就會造成一點麻煩」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「把外送員當什麼啊，好心反而變成別人的困擾」、「要先知會醫院啊」、「毫無知會就直接送去，真的會造成醫療院所的困擾」、「這客人是好心，但是找麻煩真的不行」、「出發點很好，但真的是半手愛心」、「真的這麼有心，自己不會開車送嗎」、「自以為有愛心，卻是搞到外送員」等，認為客人的行為不妥。

此外也有不少人建議「醫院喝飲料很不方便，可以給警消或是其他需要幫助的人」、「在醫院哪敢吃芒果，要發揮愛心前，真的該先做做功課才是啊」、「醫護人員的禁忌食物是鳳梨跟芒果，楊枝甘露沒辦法」、「我的話就直接拒單了」、「真的要做這種事，應該請店家做才更恰當」。

外送員 手搖飲料 愛心 醫護人員 芒果

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