想請假打疫苗！他不滿「被公司拗特休」 網打臉：明明划得來

全台加速提升疫苗覆蓋率，第二輪預約接種的民眾從今日開打，不過有網友就抱怨，自己為了打疫苗向公司請假，卻被要求直接以病假或是特休的名義申請，讓他相當不滿。未料，貼文曝光後，網友紛紛留言打臉，直呼「明明這樣才划算」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，自己預計下週前往施打疫苗，然而，昨天向公司提出「疫苗接種假」申請時，人事單位卻要他「病假或特休擇一」，不解之下，他跑去詢問老闆，結果老闆也希望他「請特休就好」。

原PO指出，自己不想申請病假，以免影響全勤紀錄和年終計算，但請特休又讓他感覺「硬被拗假」，因而相當不滿，甚至氣憤表示想去勞動部申訴。隨後他也困惑直呼「接種疫苗到底要請什麼假？」

然而，貼文曝光後，網友紛紛留言「疫苗假是無支薪的，所以有特休其實用特休請比較划算」、「疫苗假給假不給薪，只是不扣全勤」、「人事願意給你病假和特休二選一，公司很佛心啊」、「當然是特休比較好」、「怎麼算都是特休划得來，反正今年也沒得出遊」、「我也是請特休，幹嘛請不支薪的疫苗假」，認為請特休假打疫苗才更划算。

此外，若需施打疫苗但無法順利請特休或病假的民眾，根據勞動部官網說明，勞工或公務人員前往接種當日及接種次日24時止，可向雇主提出「不支薪疫苗接種假」，只要持有接種紀錄卡即可，無需就診或其他證明，且雇主不得因此扣發全勤獎金或予不利之處分。