快訊

受疫情影響 中選會：陳柏惟罷免案延期至10月23日投票

政府租金補貼緩不濟急？數據曝疫情租屋真實困境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

想請假打疫苗！他不滿「被公司拗特休」 網打臉：明明划得來

聯合新聞網 / 綜合報導
國內新冠疫苗陸續開打，有網友透露自己想請「疫苗接種假」去施打，卻被公司要求請特休，讓他相當困惑。示意圖。記者侯永全／攝影
國內新冠疫苗陸續開打，有網友透露自己想請「疫苗接種假」去施打，卻被公司要求請特休，讓他相當困惑。示意圖。記者侯永全／攝影

全台加速提升疫苗覆蓋率，第二輪預約接種的民眾從今日開打，不過有網友就抱怨，自己為了打疫苗向公司請假，卻被要求直接以病假或是特休的名義申請，讓他相當不滿。未料，貼文曝光後，網友紛紛留言打臉，直呼「明明這樣才划算」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，自己預計下週前往施打疫苗，然而，昨天向公司提出「疫苗接種假」申請時，人事單位卻要他「病假或特休擇一」，不解之下，他跑去詢問老闆，結果老闆也希望他「請特休就好」。

原PO指出，自己不想申請病假，以免影響全勤紀錄和年終計算，但請特休又讓他感覺「硬被拗假」，因而相當不滿，甚至氣憤表示想去勞動部申訴。隨後他也困惑直呼「接種疫苗到底要請什麼假？」

然而，貼文曝光後，網友紛紛留言「疫苗假是無支薪的，所以有特休其實用特休請比較划算」、「疫苗假給假不給薪，只是不扣全勤」、「人事願意給你病假和特休二選一，公司很佛心啊」、「當然是特休比較好」、「怎麼算都是特休划得來，反正今年也沒得出遊」、「我也是請特休，幹嘛請不支薪的疫苗假」，認為請特休假打疫苗才更划算。

此外，若需施打疫苗但無法順利請特休或病假的民眾，根據勞動部官網說明，勞工或公務人員前往接種當日及接種次日24時止，可向雇主提出「不支薪疫苗接種假」，只要持有接種紀錄卡即可，無需就診或其他證明，且雇主不得因此扣發全勤獎金或予不利之處分。

疫苗 勞動部

延伸閱讀

堅持要打莫德納？ 他估「2因素」曝後果：很可能只等到國產

確診數壓到「近趨零」怎麼做到的？ 網列3主因：很神奇

營養師曝第二劑莫德納是「小魔王」 4小時後像被閃電打到

逾半數只想打莫德納 醫師籲別選廠牌：不要搞的像要廝守終生

相關新聞

想請假打疫苗！他不滿「被公司拗特休」 網打臉：明明划得來

全台加速提升疫苗覆蓋率，第二輪預約接種的民眾從今日開打，不過有網友就抱怨，自己為了打疫苗向公司請假，卻被要求直接以病假或是特休的名義申請，讓他相當不滿。未料，貼文曝光後，網友紛紛留言打臉，直呼「明明這樣才划算」。

薪水低休假少、防疫獎金僅3張 她在醫院當「護佐」心很累

疫情期間，許多醫護人員忙到不可開交，幾乎鮮少有休假的時間，一名女網友表示自己不是護理師而是「護佐」，但一樣在醫院裡工作，不過不僅薪水低、防疫獎金少，休假也不多，讓她覺得心很累，網友們紛紛安慰她並給予鼓勵打氣。

台中透天厝裝50支監視器 在地人揭「知名地標」屋主驚人身分

「這附近是治安很不好嗎？」一名網友在臉書社團貼出照片，某戶人家門口棚架上裝滿了監視器，隨便數至少有10支以上。照片曝光後，有網友認出地點就是在台中沙鹿，是該區相當知名的檢舉達人。照片沒拍到的地方還共設有高達50支監視器，拍得附近住戶「哀哀叫」。

這是啥？冰箱底部驚見「詭異顆粒」 他嚇壞PO照內行秒解答

冰箱是家家戶戶不可或缺的電器，但你可曾在冰箱底部見到此景象？一名網友PO文表示，自己在冰箱底部看見一顆一顆的顆粒，讓他感到十分困惑，因此上網求助網友，釣出內行人提供解答。

老醫生手抖內診讓女病患「狠舒服」？ 禾馨執行長被砲轟低級

禾馨診所近期陷入特權疫苗風波，被北市府認定旗下4家診所有違規施打疫苗情況，被裁罰230萬元，好不容易風波告一段落，近日又爆發一起爭議。禾馨執行長蘇怡寧在推特發文表示，一名女病患每天都來婦產科做內診...

電扇吹不涼？她拆開一看「鼻子都癢了」 網驚：出土文物嗎

家中的電器用品用久別忘了適時清潔，好讓它發揮原本的功能及延長使用壽命。有民眾發現家裡的電扇吹起來不涼，經朋友提醒才發現，原來網子上積了一層相當厚的灰塵。網友看到被「塵封」的電風扇無不瞠目結舌，笑稱根本是「出土文物」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。