台中透天厝裝50支監視器 在地人揭「知名地標」屋主驚人身分

「這附近是治安很不好嗎？」一名網友在臉書社團貼出照片，某戶人家門口棚架上裝滿了監視器，隨便數至少有10支以上。照片曝光後，有網友認出地點就是在台中沙鹿，是該區相當知名的檢舉達人。照片沒拍到的地方還共設有高達50支監視器，拍得附近住戶「哀哀叫」。

除了一樓門口奇特景象，抬頭看3樓高的外牆也設有數支監視器。有網友解答這是沙鹿當地「有名的檢舉達人的家」，加碼爆料轉角的另一面也有很多支監視器，鐵捲門還被噴上「抓耙子」三個字。

一看到滿滿鏡頭，網友紛紛喊誇張，「這轉角很有名的」、「沙鹿知名打卡勝地」、「不要違規！會收到紅包」。有人則笑說「歡迎停車，絕對安全」。

根據ETtoday新聞雲報導，沙鹿檢舉達人共裝上高達50支監視器，該路段一年2500張的違規罰單中，初估他就檢舉了1500張。