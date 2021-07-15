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老醫生手抖內診讓女病患「狠舒服」？ 禾馨執行長被砲轟低級

聯合新聞網 / 綜合報導
禾馨醫療執行長蘇怡寧近日因為一段惡笑話惹議。 圖／蘇怡寧提供
禾馨醫療執行長蘇怡寧近日因為一段惡笑話惹議。 圖／蘇怡寧提供

禾馨診所近期陷入特權疫苗風波，被北市府認定旗下4家診所有違規施打疫苗情況，被裁罰230萬元，好不容易風波告一段落，近日又爆發一起爭議。禾馨執行長蘇怡寧在推特發文表示，一名女病患每天都來婦產科做內診，因為老醫師內診時一直手抖，讓她「狠舒服」，雖然蘇怡寧強調這是「一段故事」，但貼文一出，引發大批網友怒火。

蘇怡寧在推特發文表示，「說個故事，手抖真的不要走外科，但可以走婦產科」，蘇怡寧說道，之前婦產科有一個前輩年紀大了，手一直抖，有一位小姐每天都來掛號做急診檢查，這讓護理師很好奇「妳為什麼天天來？」女病患回答「狠舒服」。

蘇怡寧的內診笑話遭到網友砲轟，雖然已經刪文，但仍被網友截圖瘋傳。圖翻攝自推特
蘇怡寧的內診笑話遭到網友砲轟，雖然已經刪文，但仍被網友截圖瘋傳。圖翻攝自推特

貼文一出，馬上遭到大批網友砲轟，「超低級欸」、「這種玩笑會造成更多婦女不想找男醫師看診，怕造成醫師自滿爽度的誤會」、「這個超級不可以，超級難笑」、「爛透了，低級當幽默，還是專業人員，說出這麼自以為幽默的爛梗」。

眼看網友砲火越演越烈，蘇怡寧趕緊刪文道歉，「今天下午玩笑開過頭，講到手抖就讓我想到很久以前的那個前輩，他說過的惡笑話，（我）就順手寫了出來，相當不適當，我深自檢討，我早已刪文，一鞠躬」。

不過蘇怡寧也到道歉文下方留言，「有人覺得不舒服就是我不對啦，所以我刪了」、「完全理解，確實是我有欠思量」，也有網友認為每個行業都有自己的惡笑話，但不應該公開講這些，「這種過時且垃圾到不可思議的梗就讓它消失吧，不要再用什麼行內笑話這種詞有意無意掩飾什麼」、「某些業界裡私下的談話，換個時空背景難免顯得突兀與政治不正確，只盼各位讀者能夠寬容，不要太當一回事」。

婦產科 禾馨診所

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