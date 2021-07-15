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電扇吹不涼？她拆開一看「鼻子都癢了」 網驚：出土文物嗎

聯合新聞網 / 綜合報導
電風扇吹久了需要適時清理，避免累積大量灰塵。 圖／Ingimage
電風扇吹久了需要適時清理，避免累積大量灰塵。 圖／Ingimage

家中的電器用品用久別忘了適時清潔，好讓它發揮原本的功能及延長使用壽命。有民眾發現家裡的電扇吹起來不涼，經朋友提醒才發現，原來網子上積了一層相當厚的灰塵。網友看到被「塵封」的電風扇無不瞠目結舌，笑稱根本是「出土文物」。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張照片，引起眾多網友驚呼。發文者表示，朋友問她為何吹電風扇都不會涼，她回答「因為灰塵啊」，對方因此決定把電扇拆開來看，結果發現外蓋上竟然堆積了大量的灰塵，形成了「灰塵罩」。看到此景後，她們兩人大笑不已，也確認了電扇吹不涼的原因。

一名網友貼出朋友家的電風扇，厚厚的陳年灰塵讓網友驚訝不已。 圖擷自「爆料公社」臉書粉專
一名網友貼出朋友家的電風扇，厚厚的陳年灰塵讓網友驚訝不已。 圖擷自「爆料公社」臉書粉專

網友們看到電扇居然成了這副模樣後，紛紛留言表達自己的驚訝，「也太噁，是20年沒洗過嗎」、「太噁心了，都是灰塵跟細菌」、「看到的瞬間覺得全身都癢」、「這出土文物吧」、「怎麼可以忍受到這種程度」、「不涼就算了，真的不會鼻子過敏嗎？」、「沒燒起來也很厲害」。

由於灰塵太過搶戲，還引起許多網友發揮想像力，「我以為這台是空氣清淨機」、「清晰的颱風眼」、「不要把黑芝麻雪花冰炫風塗在電風扇上」、「原來是吸塵器啊，我還以為是電風扇」。還有人搞笑的說，吹出來的風會往回吹，所以要站在電扇後面才會涼。

另外也有人舉出這台電扇「不孤單」的例子，「早餐店牆上的電扇都是這樣的」、「我復健治療的診所，有好幾台電扇也是如此，真想替它清乾凈」、「以前幫親戚清冷氣，就是防塵的那片。打開拿下來後，撕下一片像毛衣超厚的灰塵」。還有人貼出新竹某市場裡，灰塵厚到幾乎看不到網子的電扇畫面，「即便是出不了風，也是努力地轉動著」。

另一名網友貼出新竹某市場電扇的影片，只見它即使被灰塵蒙住了臉仍賣力轉動。 圖擷自「爆料公社」臉書粉專
另一名網友貼出新竹某市場電扇的影片，只見它即使被灰塵蒙住了臉仍賣力轉動。 圖擷自「爆料公社」臉書粉專

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